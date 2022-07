Mellakat kärjistyivät Uzbekistanissa, videolla kadut veressä

Keskiaasialaisen Uzbekistanin tasavallan itäosan muodostaa Karakalpakian autonominen tasavalta, jota asuttavat kazakkien sukulaiset karakalpakit yhdessä kazakkien ja uzbekkien kanssa. Karakalpakiaa rajaa etelässä Turkmenistan ja pohjoisessa Kazakstan. Kaikki kyseisen alueen kansat ovat turkinsukuisia.

Karakalpakiassa alkoivat levottomuudet, kun 27. kesäkuuta annettu uusi esitys keskiaasialaisen autoritaarisen tasavallan perustuslaiksi olisi poistanut Karakalpakian autonomiselta tasavallalta mahdollisuuden erota Uzbekistanissa. Lisäksi uuden perustuslain on tarkoitus pidentää istuvan itsevaltaisen presidentin Shavkat Mirziyoyevin virkakautta vuoteen 2040 asti.

Mirziyoyev oli Uzbekistanin pitkäaikaisen, jo neuvostoaikana pääsihteerinä aloittaneen itsevaltiaan, presidentti Islam Karimovin pääministeri. Kun Karimov kuoli joulukuussa 2016, Mirziyoyev ”peri” presidenttiyden häneltä. Myös Mirziyoyev aloitti politiikassa jo neuvostoajan lopulla.

Neuvostoaikana Karakalpakia oli autonominen sosialistinen neuvostotasavalta (ASNT) Uzbekistanin SNT:n sisällä. Diktaattori Josif Stalin irrotti Karakalpakian Kazakstanista 1930 ja liitti sen Uzbekistaniin 1936. Kun Neuvostoliitto hajosi 1991, esiintyi myös Karakalpakiassa irtautumishaluja, joiden hillitsemiseksi kirjattiin vuonna 1993 Uzbekistanin perustuslakiin alueelle mahdollisuus erota kansanäänestyksellä Uzbekistanista näin halutessaan.

Mirziyoyevin ilmoitettiin lauantaina 2. heinäkuuta peruvan Karakalpakiaa koskevat perustuslakimuutokset. Samalla autonomisen tasavallan alueelle julistettiin ulkonaliikkumiskielto ja hätätila, joka on voimassa kuukauden. Tiedonsaanti on heikkoa, kun tiedotusvälineiden edustajia on pidätetty jo ennakoivasti.

Koska Uzbekistanissa spontaanit mielenosoitukset ovat kiellettyjä ja moista tahdonilmaisua pidetään rikollisuutena, on poliisi käyttänyt kurin ja järjestyn palauttamiseksi ampumaseita. Sosiaalisessa mediassa kiertävä videoaineisto näyttää, että Karakalpakian pääkaupungissa Nukusissa veri on kirjaimellisesti virrannut kaduilla.

❗️Karakalpakstan, daytime video

Security forces carried out a real massacre in the streets. According to local media there were injuries and deaths.

In #Karakalpakstan Internet has been cut off and mobile communication is working intermittently, so many videos appear only now. pic.twitter.com/Vy9G93nIV1

— NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2022