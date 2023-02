Matti Vanhanen: Venäjän hyökkäys lisännyt tarvetta yhteistyölle Euroopassa

Puhemies Matti Vanhasen mukaan Venäjän sota Ukrainassa lisännyt tarvetta yhteistyölle Euroopassa.

Vanhasen johtama puhemiesvaltuuskunta vieraili Ranskassa 7.–8. helmikuuta tavaten maan parlamentin molempien kamarien puhemiehet, Suomi-ystävyysryhmien jäseniä ja ekologisesta siirtymästä ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta vastaavan ministeriön korkeita virkamiehiä.

Puhemiehen valtuuskuntaan kuuluivat kansanedustajat Pia Kauma (kok.), Johannes Koskinen (sd.) ja Ville Tavio (ps.), jotka toimivat aktiivisesti eduskunnan Ranska-ystävyysryhmässä.

Eurooppalaista turvallisuustilannetta koskevissa keskusteluissa sekä kansalliskokouksen puhemiehen Yaël Braun-Pivet’n että senaatin puhemiehen Gérard Larcherin kanssa todettiin, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on lisännyt entisestään tarvetta eurooppalaiselle yhteistyölle eri aloilla. Tuki Ukrainalle jatkuu.

– Keskusteluissa totesimme, että sota on vaikuttanut paitsi turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan Euroopassa ja Suomessa, myös energiaratkaisuihin ja taloudelliseen tilanteeseen. Sota on lisäksi vauhdittanut vihreää siirtymää Suomessa ja muualla Euroopassa. Ranskan tuki Suomen Nato-jäsenyydelle on vahvaa. Jaamme myös tuen EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiselle, Vanhanen kertoo tiedotteessa.

Vihreä siirtymä

Suomen ja Ranskan sekä niiden parlamenttien väliset suhteet todettiin hyviksi ja tiiviiksi. Tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä ja vierailuvaihtoa niin valiokuntien, ystävyysryhmien kuin puhemiestenkin välillä.

Suomen ja Ranskan välinen kaupallistaloudellinen yhteistyö on tiivistä. Viime vuosina Ranska on ollut Suomen kymmenen tärkeimmän kauppakumppanin joukossa. Yhteistyömahdollisuuksia on ennen kaikkea vihreän siirtymän alalla.

– Ranskalaiset investoinnit uusiutuvaan energiaan Suomessa ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti tuuli- ja aurinkovoimakapasiteeteissa sekä biopolttoaineissa. Tällainen yhteistyö on esimerkillistä yhteisen vihreän siirtymän tavoitteen saavuttamisessa ja energiavarmuuden vahvistamisessa Euroopassa. Myös ydinvoimalla on Ranskassa hyvin tärkeä rooli, Vanhanen toteaa.

Keskustelua käytiin myös metsään liittyvistä kysymyksistä etenkin EU:n komission luonnon ennallistamista koskevaan asetusehdotukseen liittyen.

– Sekä Suomi että Ranska ovat metsävaltaisia maita. On tärkeää, että teemme yhteistyötä ja tuomme esiin luontoon ja metsien hoitoon liittyviä erityispiirteitämme, Vanhanen painottaa.

Vierailu osui ajankohtaan, jolloin Ranskassa ja parlamentissa käydään kiivasta keskustelua eläkeuudistusta. Teema heijastui myös Pariisissa käytyihin keskusteluihin.