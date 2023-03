Matti Vanhanen unkarilaisten Nato-vierailusta: Uskomme täyttävämme kaikki kriteerit

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) suhtautuu luottavaisin mielin unkarilaisdelegaation vierailuun koskien Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia.

– Esittelemme meidän Nato-jäsenyyshakemusta. Suomi on turvallisuutta tuottava maa. Meille on hyvin tärkeää se, että kun kerran olemme jäsenhakemuksen jättäneet, myös Naton jäsenmaat sen hyväksyvät. Me uskomme täyttävämme kaikki jäsenyyskriteerit, Vanhanen kommentoi asiaa toimittajille ennen keskustelujen alkamista.

Vanhasen lisäksi unkarilaisten kanssa olivat menossa aamulla keskustelemaan eduskunnan varapuhemiehet Antti Rinne (sd.) ja Juho Eerola (ps.) , ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.), puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) sekä ryhmäjohtajat Antti Lindtman (sd.) sekä Kai Mykkänen (kok.).

Miten vahvasti uskotte, että keskusteluissa nousee esiin EU:n oikeusvaltioperiaate ja miten aiotte vastata siihen?

– En osaa arvioida sitä. Meidän puolelta agendalla on vain yksi asia. Olemme hakeneet Naton jäseneksi ja pyrimme edistämään sitä, Vanhanen vastasi.

Unkarin parlamentaarikoista koostuva valtuuskunta on paraikaa vierailulla Suomessa. Valtuuskuntaa johtaa parlamentin varapuhemies Csaba Hende. Mukana ovat lisäksi parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Zsolt Németh sekä Euroopan parlamentin jäsenet Enikő Győri ja Ernő Schaller-Baross.

Valtuuskunta vieraili eilen Ruotsissa. Unkarin parlamentti on ryhtynyt käsittelemään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä, mutta pääministeri Victor Orbán johtamassa Fidesz-puolueessa kaikki eivät varauksetta tue ratifiointeja. Parlamentaarikot ovat ilmaisseet haluavansa perehtyä Suomen ja Ruotsin tilanteisiin tarkemmin.

Nato-maista toistaiseksi ainoastaan Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.