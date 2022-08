Matkustajakoneen lentäjät nukahtivat 11000 metrin korkeudessa

Matkustajakoneen kapteenin ja perämiehen kerrotaan nukahtaneen matkalla Sudanin Khartumista Etiopian Addis Abebaan elokuun 15. päivänä.

Ethiopian Airlines -yhtiön lento ET343 oli tuolloin noin yhdentoista kilometrin korkeudessa. Aviation Herald -lehden mukaan lennonjohto yritti ottaa useita kertoja yhteyttä koneeseen, sillä sen olisi pitänyt aloittaa laskeutumisensa Bolen lentokentälle.

Miehistö lopulta heräsi, kun autopilotti kytkeytyi pois päältä ja päästi varoitusäänen.

Matkustajakone laskeutui turvallisesti ja lähti seuraavalle lennolleen vajaan kolmen tunnin kuluttua. Julkisten lentotietojen perusteella Boeing 737 oli lentänyt kerran kohteensa yli ennen kaartamista takaisin uuteen lähestymiseen. Asiantuntijat ovat kuvailleet välikohtausta huolestuttavaksi.

ABC-kanavan mukaan vastaava tapaus sattui huhtikuussa, kun lennonjohto menetti yhteyden noin kymmeneksi minuutiksi New Yorkista Roomaan matkalla olleeseen Airbus 330 -matkustajakoneeseen. Kyydissä oli noin 250 matkustajaa. Viranomaisten mukaan perämies oli ollut tauolla ja nukkumassa, mutta myös kapteeni oli nukahtanut.

Ranskan lennonjohto oli jo ollut yhteydessä maan ilmavoimiin mahdollisen terrori-iskun vuoksi. Hävittäjäkoneita ei kuitenkaan ehditty hälyttää ilmaan.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

