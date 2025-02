Matkapuhelimiin on tulossa uusi ominaisuus

Mahdollisuus reaaliaikaisen tekstin puheluihin (RTT, Real-time text) on avattu DNA:n mobiiliverkoissa.

RTT:n avulla puhelun osanottajat voivat kirjoittaa tekstiä toisilleen natiivisti ja reaaliaikaisesti puhelun aikana. Se toimii myös tekstipuhelimen (TTY, teletypewriter) kanssa eikä vaadi lisävarusteita.

Ominaisuus on tulossa mahdolliseksi kesään mennessä myös hätäpuheluissa. Sitä ei ole toistaiseksi mahdollistettu laajemmin suomalaisten käyttämien puhelinten käyttöjärjestelmien puolella.

– Nimensä mukaisesti reaaliaikainen teksti tarkoittaa sitä, että teksti näkyy puhelun aikana näytöllä reaaliajassa, siis kirjain kirjaimelta. Vastaanottaja voi lukea viestin saman tien ja aloittaa vastaamaan siihen kirjoittamalla tai puhumalla, DNA:n pilvipalveluista ja mobiiliydinverkoista vastaava johtaja Pekka Jääskeläinen toteaa tiedotteessa.

– RTT tukee siis myös ääntä kirjoittamisen aikana, joten puhelu voi koostua sekä kirjoitetusta tekstistä että puheesta, Jääskeläinen sanoo.

RTT on aktivoitu koko DNA:n mobiiliverkossa, eikä se vaadi liittymäkohtaisia muutoksia tai lisäpalveluiden hankkimista. Reaaliaikaisen tekstin puhelu vertautuu käyttäjän näkökulmasta tavalliseen puheluun. Tekniikka vaatii kuitenkin toimiakseen puhelun molemmilta osapuolilta 4G-verkkoa eli VoLTE-puhelua.

Tämä tarkoittaa käytännössä, etteivät reaaliaikaisen tekstin puhelut toimi 2G-verkossa soitettaessa tai vastattaessa.

Reaaliaikaisen tekstin puhelut tulee lisäksi aktivoida erikseen käyttöön puhelimen asetuksista. Sekä modernit Android- että iOS-laitteet tukevat RTT:tä jo valituissa maissa, mutta ominaisuutta ei ole laajasti vielä aukaistu suomalaispuhelimissa, sillä palvelu ei ole ollut mobiiliverkkojen puolesta aikaisemmin mahdollinen.

Sekä Googlella että Applella löytyy jo verkkosivuiltaan suomenkieliset ohjeet ominaisuuden aktivoimiseksi Android- ja iOS-puhelinten asetuksista. Kyseiset asetukset tulevat kuitenkin saataville vasta, kun puhelinten ohjelmistot sen lähitulevaisuudessa mahdollistavat.

– Kunhan ohjelmistot uuden ominaisuuden ensin mahdollistavat, ja se on otettu asetuksista käyttöön, voi reaaliaikaisen tekstin puhelun soittaa helposti siihen tarkoitetulla painikkeella. RTT-puhelun voi myös soittaa henkilölle, joka ei ole ominaisuutta vielä asetuksistaan aktivoinut. Tällöin hän voi päättää puhelimen näytöltä vastata puheluun RTT-ominaisuuden kanssa tai ilman sitä. Puhelun aikana kirjoitettu teksti tallentuu puhelulokiin, joka on luettavissa myös puhelun jälkeen, Jääskeläinen sanoo.

Teleyrityksiä koskevan asetuksen perusteella suomalaisten on 28. kesäkuuta 2025 lähtien voitava käyttää reaaliaikaisen tekstin puhelua myös hätänumeroon soitettaessa. Tämä tarkoittaa, että hätäpuhelussa voi puhumisen sijasta tai sen lisäksi myös kirjoittaa reaaliaikaisia viestejä.

– RTT on erinomainen tuki hätäpuheluille tai ihan tavallisille arkipuheluille, etenkin jos henkilöllä on kuulon tai puheen kanssa vaikeuksia tai tilanne ei mahdollista puhumista. Toisaalta se myös tarjoaa mahdollisuuden antaa lisätietoja kirjallisesti, jos joidenkin tilanteen kannalta merkittävien paikan- tai henkilönnimien kirjoitusasu on vaikeasti lausuttava ja sen kirjoittaminen selkeyttää tilannetta, Pekka Jääskeläinen toteaa.