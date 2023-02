Matias Marttinen: Velkakierre uhkaa nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen on pettynyt, että SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen turvautuu muunneltuun totuuteen kritisoidessaan kokoomuksen vaaliohjelmaa.

Mäkynen väitti aiemmin tiedotteessaan, että kokoomuksen kasvun kaava tarkoittaisi indeksijäädytyksiä eläkkeisiin ja heikennyksiä opintotukeen.

Kokoomuksen talouspoliittisen ohjelman valmistelua johtaneen Marttisen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Kokoomus ei ole esittänyt indeksijäädytyksiä eläkkeisiin tai heikennyksiä opintotukeen. Kritisoida saa ja pitää, jotta puolueiden väliset erot tulevat esiin vaalien alla. Tällaisina aikoina toivoisin kuitenkin faktoissa pysymistä. Puolustan selkä suorana esityksiämme ja käyn niistä mielelläni debattia, Marttinen toteaa tiedotteessa.

SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen sanoo kokoomuksen rakentavan hyvinvointia vain hyväosaisille.

– Vasemmistossa on ennen ajateltu, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Jos annamme velkakierteen riistäytyä käsistä, murenee pohja nimenomaan yhteiskunnan kaikista heikoimmassa asemassa olevien palveluilta. Me haluamme, että suomalaisille tärkeät palvelut säilyvät myös tuleville sukupolville, kokoomuksen Matias Marttinen vastaa.

Tiedotteessaan Mäkynen korostaa, että ylimitoitetut leikkaukset johtavat työttömyyden nousuun, kasvun tyrehtymiseen ja sitä kautta valtion velkaantumisen lisääntymiseen.

– Kokoomus nojaa talouspolitiikkansa valtiovarainministeriön arvioon tasapainotustarpeesta. SDP voi torjua kokoomuksen talousohjelman, mutta odottaisin heiltä uskottavaa vaihtoehtoa tilalle. Pelkän talouskasvun toivomisen varaan seuraavan vaalikauden talouspolitiikkaa ei voi rakentaa. Tarvitsemme kasvun vauhdittamisen lisäksi työllisyysasteen nostamista mm. kannustinloukkuja purkamalla sekä julkisten menojen priorisointia. Tavoitteiden lisäksi tarvitaan keinoja, Marttinen toteaa.