Matias Marttinen: SDP:n toiminta on räikeää äänestäjien harhauttamista

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen arvostelee SDP:n jatkuvia täyskäännöksiä politiikassaan.

Viimeisimpänä SDP äänesti hallituksen esittämien Kela-korvausten korotusten puolesta, vaikka on vastustanut niitä koko vaalikauden.

Marttisen mukaan tämä on jälleen yksi osoitus siitä, ettei Antti Lindtmanin johtamalla SDP:llä ole selkeää linjaa. Hän pitää takinkääntöjä hälyttävänä osoituksena oppositiopolitiikan heikkoudesta.

– Kela-korvauksia on haukuttu oppositiosta kuukausitolkulla, mutta eilen SDP äänesti kuitenkin niiden korottamisen puolesta. On toki hienoa, että SDP:ssä lopulta tunnustettiin se tosiasia, että yli miljoona suomalaista käyttää näitä palveluita joka vuosi ja että valinnanvapaus on suomalaisille tärkeää. Lindtmanin SDP:n toiminta on räikeää äänestäjien harhauttamista, Marttinen toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, ettei kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun SDP:n politiikalta putoaa pohja pois puolueen linjattomuuden vuoksi.

– Syksyn vaihtoehtobudjetissaan he hyväksyivät käytännössä kaikki hallituksen työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistukset, joita olivat aiemmin kiivaasti vastustaneet. Myös nyt vaalien alla SDP:ssä on yllättäen oltu huolissaan yrittäjistä ja verotuksen kannustavuudesta. Siitäkin huolimatta, että esittivät itse yli kolmen miljardin veronkorotukset kotimaiseen yrittäjyyteen ja omistamiseen. Tällä veromoukarilla työnteosta ja yrittämisestä tehtäisiin Suomessa entistä vaikeampaa, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan suomalaisilla on oikeus tietää, mikä pääoppositiopuolue SDP:n todellinen linja on.

– Kyllä suomalaiset ansaitsevat rehellistä ja selkeää politiikkaa. Tämä on Lindtmanin SDP:ssä toistuva kuvio: ensin vastustetaan raivokkaasti, ja lopulta hiljaa hyväksytään hallituksen toimet. Suomalaisilla on oikeus tietää, mikä SDP:n todellinen linja on – vai onko sitä lainkaan, Marttinen kysyy.

– Suomi tarvitsee vastuullista päätöksentekoa, jolla rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Kokoomus tekee sen, mitä lupasi – vie Suomea kohti kasvua, työtä ja vakautta. Lindtmanin johdolla sen sijaan SDP osoittaa säännöllisesti, ettei sillä ole vakavasti otettavaa vaihtoehtoa.