Marokon maanjäristyksessä yli 2000 kuollutta

Marokon perjantai-illan maanjäristyksessä on kuollut yli 2000 henkilöä. Loukkaantuneita on myös yli 2000, joista 1400 on kriittisessä tilassa, kertoo muun muassa BBC.

Lauantai-iltana viranomaisten vahvistamia uhreja oli 2012 ja loukkaantuneita 2059.

Pelastustöiden kannalta seuraavaa vuorokautta kuvataan ihmishenkien kannalta ”kriittiseksi”.

– Etsintä- ja pelastustoimet asetetaan etusijalle, tietysti samalla kun varmistetaan, että niistä, joiden tiedämme selviytyneen, pidetään huolta, kertoi Caroline Holt, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten liiton (IFRC) toimintajohtaja.

BBC:n mukaan tuhannet marokkolaiset leiriytyivät vielä lauantaiyönä ulkona mahdollisten jälkijäristysten varalta.

6,8 magnitudin maanjäristys keskus sijaitsi Marrakeshin lounaispuolella, mutta järistys tuntui koko maassa.

Marokkoon on julistettu kolmen päivän mittainen suruaika.