Marokon järistyksen uhrien luku on jo 820

Marokkoa ravistelleen maanjäristyksen uhriluku on noussut jo yli 800 henkeen, uutisoi uutistoimisto CNN. 672 ihmistä on loukkaantunut ja yli 200 heistä on kriittisessä tilassa.

Vaaralliseksi vahvaksi luokiteltu 6,8 magnitudin järistys iski maahan myöhään perjantai-iltana, ollen Marokon historian tuhoisimpia. Järistyksen keskus sijaitsi Atlas-vuorilla, noin 72 kilometriä Marrakeshista lounaaseen. CNN:n mukaan järistys oli alueen vahvin yi 120 vuoteen.

Henkilöuhrien lisäksi järistys on tuhonnut myös osia Marrakeshin historiallisista nähtävyyksistä. Kaupungissa asuu 840 000 ihmistä, ja se on myös suosittu turistikohde.

Uutistoimiston mukaan pelastuspartioilla on vaikeuksia päästä pahimmat vauriot kärsineille alueille, joiden kylistä monet ovat pahoin vaurioituneita sekä vaikeasti tavoitettavissa. CNN haastatteli Atlas-vuorten läheisyydessä asunutta naista, joka kertoi avun saapumisen hitaudesta.

– Täällä ei ole ketään, joka auttaisi kaivamaan kuolleita järistyksen tuhojen alta. Kylämme on todella huonossa kunnossa. Hävitys on kaikkialla, nainen kertoi.