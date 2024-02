Marko Ahtisaari CMI:n hallituksen puheenjohtajaksi

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin hallitus on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Marko Ahtisaaren.

Marko Ahtisaari on ollut CMI:n hallituksen jäsen vuodesta 2021 lähtien. Ahtisaari on aikaisemmin toiminut Helsingin juhlaviikkojen taiteellisena johtajana, Nokian muotoilusta vastaavana johtajana sekä perustajana ja toimitusjohtajana kahdessa startup-yrityksessä. Lisäksi hän on ollut F-securen ja Artekin hallitusten jäsen.

– Otan puheenjohtajan tehtävän innolla ja kiitollisuudella vastaan. CMI:stä on tullut yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä. Haluan puheenjohtajana varmistaa, että CMI:n toimintaedellytykset säilyvät tässä epävakaassa maailmantilanteessa. Siksi Rauhanrahaston kerääminen on hallituksen keskeinen tavoite, Marko Ahtisaari sanoo CMI:n tiedotteessa.

Ahtisaari seuraa hallituksen puheenjohtajana Alexander Stubbia. Stubb valittiin uudeksi tasavallan presidentiksi viime sunnuntaina.

Stubb työskenteli CMI:n hallituksen puheenjohtajana tammikuusta 2018. Presidentti Martti Ahtisaari valitsi hänet seuraajakseen hallituksen johdossa. Stubbin puheenjohtajakauden aikana CMI:n toiminta on lähes kaksinkertaistunut ja konfliktinratkaisutyö on laajentunut Aasiaan ja digitaaliseen rauhanvälitykseen. Vuonna 2021 organisaatio säätiöityi ja hyväksyi uuden strategian.

– Olen ylpeä CMI:n kehityksestä ja kasvusta näiden kuuden vuoden aikana, Alexander Stubb sanoo.

– On ollut todellinen etuoikeus jatkaa Martti Ahtisaaren elämäntyötä rauhanvälityksen saralla. Lämmin kiitos CMI:n tiimille ja kumppaneille, joiden kanssa menestys on yhdessä rakennettu, hän jatkaa.

Martti Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000. Suomalaisesta järjestöstä on sittemmin tullut yksi maailman johtavista rauhanvälittäjistä. CMI toimii tällä hetkellä yli 20 maassa.