Marco Rubio: Syyrian teurastuksen pitää loppua

Druusien ja beduiinien väliset taistelut ovat jatkuneet Syyrian eteläosissa maan presidentti Ahmed al-Sharaan julistamasta välittömästä tulitauosta huolimatta, uutisoi BBC. Syyrian sisäministeriön mukaan beduiinitaistelijat on saatu pois Suwaydan kaupungista, mutta kaupungin ulkopuolella taistelut ovat yhä jatkuneet.

Viikon jatkuneissa väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 900 ihmistä, joista 250 on siviilejä, artikkelissa kerrotaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kommentoi tilannetta viestipalvelu X:ssä. Rubion mukaan Yhdysvallat on viimeisten kolmen päivän aikana ollut tiiviisti mukana Israelin, Jordanian ja Damaskoksen viranomaisten kanssa Etelä-Syyrian väkivaltaisuuksiin liittyen.

– Viattomien ihmisten raiskaukset ja teurastukset, joita on tapahtunut ja tapahtuu edelleen, on lopetettava, Rubio kirjoittaa.

Hän korostaa, että Damaskoksen viranomaisten tulisi käyttää turvallisuusjoukkoja estääkseen ISISistä ja muita väkivaltaisia joukkoja pääsemästä alueelle. Vain täten hänen mukaansa voitaisiin säilyttää mahdollisuudet saavuttaa yhtenäinen, osallistava ja rauhanomainen Syyria ja estää entistä pahempi verilöyly.

– Heidän on myös saatettava vastuuseen ja oikeuden eteen kaikki julmuuksiin syyllistyneet, myös heidän omissa riveissään olevat, Rubio totetaa.

– Lisäksi taistelut druusien ja beduiinien välillä alueen sisällä on myös lopetettava välittömästi, hän vaatii lopuksi.

LUE MYÖS:

Israel pommitti Syyrian puolustusministeriötä (VU 16.7.2025)

The U.S. has remained heavily involved over the last three days with Israel, Jordan and authorities in Damascus on the horrifying & dangerous developments in southern Syria.

The rape and slaughter of innocent people which has and is still occuring must end.

If authorities in…

— Marco Rubio (@marcorubio) July 20, 2025