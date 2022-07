Maksamattomia veroja 20 miljoonaa euroa, ravintoloiden valvonta tehostuu

Vuoden 2017 jälkeen Verohallinto on löytänyt valvonnassaan ravintola-alalta 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja. Tästä 8 miljoonaa euroa on maksamatta jääneitä yrityksen tuloveroja. Kaikkiaan valvonnassa on löydetty tänä aikana 40 miljoonan euron edestä salattuja tuloja.

– Viime vuosina niin sanottuja miljoonajuttuja ei ole enää jäänyt kiinni, sillä tapausten jäljille on päästy varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin tapauksia, joissa veroja on maksamatta satoja tuhansia euroja, sanoo Verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsi tiedotteessa.

Lisäksi ravintola-alan valvonnassa on löytynyt maksamattomia arvonlisäveroja, peiteltyä osinkoa sekä työntekijöiden palkoista pidättämättä ja tilittämättä jääneitä ennakonpidätyksiä.

Verohallinto valmistautuu tekemään ensi vuoden alusta lähtien verotarkastuksia ja muita valvontatoimia satoihin ruokaravintoloihin eri puolilla Suomea. Kyse on tehostuvasta verovalvonnasta, jonka tarkoituksena on saada entistä paremmin kiinni veroja välttelevät yritykset.

– Vaikka suurin osa ravintola-alan yrittäjistä maksaa veronsa kuten pitääkin, ravintola-alalla harmaata taloutta on valitettavasti paljon. Me Verohallinnossa saamme muun informaation lisäksi runsaasti tietoa yritystoimintaan liittyvistä maksutapahtumista, joten verojen välttelemisestä ja tulojen salaamisesta jää kiinni, Valsi toteaa.

Verohallinto valitsee tarkastettavat ravintolat oman analyysinsa perusteella.

– Vertaamme muun muassa eri maksunvälittäjiltä saamiamme tietoja ravintolan Verohallinnolle ilmoittamiin myyntilukuihin. Tarkastuksen kohteeksi valikoituu yrityksiä, joissa meille ilmoitetut tiedot poikkeavat maksuvälittäjiltä saamistamme tiedoista, Valsi sanoo.

Verohallinnon tekemien riskiarvioiden osumatarkkuus on harmaan talouden torjunnassa hyvä. Viime vuonna veronkiertoa löytyi verotarkastuksen yhteydessä lähes kaikista yrityksistä, joiden tarkastuksessa käytettiin hyväksi maksunvälittäjiltä saatua tietoa.

Työntekijöille maksetaan liian pientä palkkaa

Verohallinnon tekemän selvityksen mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti pieni tai keskikokoinen anniskeluravintola tai kebab- tai pizzeriaravintola. Tässä kohdejoukossa merkittävä määrä veroja välttelevien ravintoloiden yrittäjistä on taustaltaan ulkomaalaisia.

– On nähtävissä, että suurin osa veroja välttelevistä yrityksistä toimii tietoisesti ja tekee mutkikkaitakin järjestelyitä verojen maksua karttaakseen. Käytännössä vain harva ravintola-alan yritys jättää verot maksamatta osaamattomuuden vuoksi, Valsi sanoo.

Veroja vältteleville ravintoloille on tyypillistä, että ne maksavat työntekijöilleen niin pientä palkkaa, että palkkatulon lisäksi työntekijällä on mahdollisuus saada samanaikaisesti työttömyystukea. Maksetut palkat voidaan myös jättää ilmoittamatta Verohallinnolle.

– Havaintojemme mukaan monissa ravintoloissa työntekijöiden todelliset tulot koostuvat muutaman sadan euron suuruisesta virallisesta palkasta, pimeästi maksetusta palkasta sekä työttömyystuesta. Tämä on paitsi verovälttelyä, myös sosiaalitukien väärinkäyttöä, ja ilmiön kitkemiseksi tarvitaan tehokasta tietojenvaihtoa ja yhteistyötä, Valsi sanoo.

Veroja kiertävälle ravintola-alan yritykselle on tavallista myös se, että verovälttely jatkuu aikaisemmasta verotarkastuksesta huolimatta.

Maksa kortilla

Ravintoloiden asiakkaita Verohallinto kehottaa suosimaan korttimaksua, sillä siitä jää aina jälki järjestelmiin. Siksi kortilla maksaminen helpottaa myös mahdollisen veronkierron selvittämistä. Lisäksi asiakkaan kannattaa pyytää maksusta kuitti, jossa näkyy erittely ostetuista tuotteista.

Jos korttimaksupäätteen kuitissa ei näy erittelyä, pitää pyytää toinen kuitti, joka tulostuu kassakoneesta.

– On yleistä, että asiakas saa ainoastaan korttimaksupäätteestä tulostuvan kuitin, josta näkyy vain maksettu summa. Kun pyytää lisäksi kassakoneesta tulostuvan kuitin, varmistuu siitä, että ostokset kirjautuvat osaksi yrityksen myyntiä eivätkä rahat ainoastaan siirry tilille, Valsi sanoo.