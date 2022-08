Mahtava sovellus: Näin juoksija voi kilpailla omaa avatartaan vastaan

Juoksijat voivat nykyajan teknologian ansiosta kilpailla omaa virtuaalihahmoaan eli ”avataria” vastaan. Asian tuo esille ohjelmistoyritys Salesforcen digitaalinen päällikkö Vala Afshar Twitterissä.

Uusi sovellus vaatii toimiakseen virtuaalitodellisuuden havaitsemiseen kehitetyt VR-lasit. Tämän jälkeen juoksija näkee virtuaalisen hologrammihahmon, jonka kanssa hän voi juosta kilpaa. Sovellus luo virtuaalihahmosta kolmiulotteisen hahmon, joka pyrkii olemaan liikkeiltään mahdollisimman aidon näköinen.

Runners can now use augmented reality to race against their avatars pic.twitter.com/nBT6far2pJ

— Vala Afshar (@ValaAfshar) August 14, 2022