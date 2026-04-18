Maavoimien harjoituksiin osallistuu 19000 Nato-sotilasta

Usealla samanaikaisesti toteutettavalla harjoituksella vahvistetaan Maavoimien torjuntakykyä eri puolilla Suomea, asevelvollisten osaamista ja yhteistä operointia liittolaisten kanssa.

Harjoituksiin osallistuu kevään aikana yhteensä noin 19 000 liittokunnan sotilasta Suomesta, Virosta, Liettuasta, Norjasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Italiasta, Unkarista ja Puolasta.

Kevään harjoitustoiminnan käynnistää Panssariprikaatin johtama Maavoimien mekanisoitu Mighty Arrow 26 -harjoitus Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella Niinisalossa 24.4.—9.5. Harjoitukseen osallistuu noin 2 800 henkilöä, joista suurin osa on varusmiehiä ja noin 350 kansainvälisiä joukkoja.

Ajoneuvoja harjoituksessa on lähes 500, joista panssarivaunuja ja panssaroituja ajoneuvoja on noin 160. Kotimaisten joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu liittolaisia Virosta ja Liettuasta.

Tänä vuonna harjoituksessa käytetään raskaamman kaluston lisäksi myös useita erilaisia lennokkityyppejä kansallisten joukkojen ja liittolaisten toimesta.

Kansainvälinen ilmapuolustusharjoitus Mallet Strike 1/26 toimeenpannaan Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 12.—21. toukokuuta. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Puolustusvoimien kaikista puolustushaaroista ja kyseessä on ilmatorjuntajoukkojen tärkein harjoitus.

Harjoitus kehittää yhteisoperointikykyä liittolaisten kanssa ja kansainvälisiä joukkoja harjoitukseen osallistuu Norjasta. Harjoitusjoukkojen vahvuus on noin 1 900 sotilasta.

Rock Sisu

Vuosangan harjoitusalueella toiminta käynnistyy 2. toukokuuta Kainuun tykistörykmentin Northern Strike 26 ja Kainuun jääkäripataljoonan Metso 126 -harjoituksella, joista jälkimmäiseen osallistuu myös liittolaisia Britanniasta.

Maanantaina 11.5. Vuosangassa käynnistyy Saber Strike 26 -harjoituksen Suomessa toteutettava osuus, joka kuuluu osaksi Yhdysvaltojen johtamaa Sword 26Linkki toiselle sivustolle -harjoituskokonaisuutta.

Poimintoja videosisällöistämme

Saber Strike 26 -harjoituksen ensimmäinen Rock Sisu -vaihe osoittaa aiemman yhteistoiminnan muodostaman kehityksen, sillä liittolaiset toteuttavat oman harjoitustoimintansa ilman taistelevia joukkoja tai johtoporrasta Suomesta.

Harjoituksessa operoi liittolaisia Britanniasta, Yhdysvalloista, Italiasta, Unkarista ja Puolasta. Rock Sisu toteutetaan Vuosangan harjoitusalueella 11.—17.5. ja se toimii liittolaisjoukolle valmistavana harjoituksena ennen taisteluharjoitusta.

Suuret taisteluharjoitukset Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa

Rock Sisun päätyttyä harjoitusjoukkoa täydennetään suomalaisilla ja Suomessa jo useita kuukausia olleilla ranskalaisilla joukoilla Kainuun prikaatin johtamaan Northern Star 26 -taisteluharjoitukseen 18.—30.5.

Harjoitukseen osallistuu noin 4 500 sotilasta Suomesta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Italiasta, Unkarista ja Puolasta. Northern Star 26 on ensimmäinen harjoitus, jossa tuhannet liittokunnan sotilaat operoivat yhdessä Vuosangan harjoitusalueella.

Samaan aikaan noin 10 000 sotilasta harjoittelevat yhdessä Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueilla Karjalan prikaatin johtamassa Karelian Sword 26 -harjoituksessa 18.—29.5.

Harjoitukseen osallistuu sotilaita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lisäksi Virginian kansalliskaartista ja Britannian asevoimien 4 Regiment Army Air Corps -taisteluhelikopteriosastosta. Harjoitus kehittää varusmiesten ja reserviläisten osaamista, eri aselajien välistä yhteistoimintakykyä ja yhteisoperointikykyä liittolaisten kanssa.

Harjoituksiin osallistuu henkilöstöä kaikista Maavoimien joukko-osastoista sekä muualta Puolustusvoimista, ja siirtymiset vaikuttavat liikenteeseen eri puolilla Suomea erityisesti harjoitusten alkaessa ja päättyessä.

Kansainvälisten harjoitusjoukkojen henkilöstöä ja kalustoa saapuu Suomeen vaiheittain. Kevään harjoituskokonaisuuteen liittyy myös merkittävä määrä lentotoimintaa.