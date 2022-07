Ukrainalainen ballerina lähti rintamalle: Näin venäläisen kulttuurin Butšassa

Ukrainan kansallisoopperan 30-vuotias ballerina Olesja Vorotnyk oli tanssinut ammattinaan vuodesta 2009 lähtien, mutta Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta tarttui hän heti rynnäkkökivääriin, kertoo The Economist.

Vorotnykin aviomies kaatui venäläisiä vastaan kolme vuotta sitten Donbasin asemasodan aikana, jolloin hän jäi poikalapsen yksinhuoltajaksi. Ampumista harrastanut Vorotnyk tiesi aina jäävänsä puolustamaan maata pakolaisuuden sijaan.

Ballerina huomauttaa, että voimistelun tapaan baletti opettaa kurinalaisuutta ja luonteen lujuutta sekä kestämään kipua. Tanssiessa jalkoihin sattuu, ne vuotavat verta ja varpaillaan tanssiminen tekee kipeää.

Hän itse liittyi aluepuolustukseen pian suurhyökkäyksen jälkeen, mutta venäläisten vetäydyttyä Kiovan alueelta, palasi hän jälleen tanssin pariin kesäkuun alussa.

Soturiballerina Vorotnyk toimii naapurustossaan vapaaehtoisena. Harjoittelee ampumista lähes joka päivä ja tietää, että hänet voidaan milloin tahansa kutsua palvelukseen.

Ukrainan kansallisteatterissa ballerinat eivät enää tanssi Joutsenlampea tai muita Pjotr Tšaikovskin teoksia.

Vorotnyk muistuttaa, että niin tsaarin- kuin neuvostoaikanakin venäläiset ovat vainonneet ja alistaneet ukrainalaisia sekä näiden kulttuuria ja kansallisuutta. Baletissakin on painotettu venäläisyyttä.

– Oli olemassa myytti suuresta Venäjästä, sen mahtavasta armeijasta. Mutta nyt näemme totuuden: he tulivat tänne varastamaan vessojamme. Olen nähnyt venäläisen kulttuurin Butšassa ja Irpinissä. Mietin olivatkohan ne venäläiset lukeneet [Aleksandr] Pushkinia.

When russian large-scale invasion began Olesia Vorotnyk, a ballerina with the National Opera of Ukraine, joined the @TDF_UA

Her husband was killed in the war 3 years ago. Now Olesia is back on stage, but continues military training.

📸Oleksandra Zlunitsyna, Olesia Vorotnyk pic.twitter.com/62Oq39jPqc

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 6, 2022