Maan lähellä kiertää asteroidi – videolla New York jää jättimäisen kiven alle

Youtube-kanava MetaBallStudios on julkaissut videon, jossa asteroidi nimeltä 433 Eros iskeytyy New Yorkiin.

Jutun alla oleva video havainnollistaa asteroidin koon. Eros 433 on 34 kilometriä pitkä ja 11 kilometriä leveä. Sen keskihalkaisija on noin 16,8 kilometriä, joten iskeytyessään maahan se peittäisi suuren osan New Yorkin Manhattanin alueesta alleen.

Eros 433 on toiseksi suurin ajoittain Maan lähelle saapuva pikkuplaneetta. Tällä tarkoitetaan taivaankappaletta, joka kiertää suoraan Aurinkoa mutta ei ole varsinainen planeetta.

Perunan muotoinen ja pitkulainen asteroidi leikkaa tällä hetkellä Marsin radan. Eroksen rata ei ole kuitenkaan pysyvä, joten se saattaa asiantuntijoiden mukaan muuttua Maan radan leikkaavaksi asteroidiksi noin miljoonan vuoden päästä. Näin se saattaa aikanaan iskeytyä myös maahan.

