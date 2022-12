Maailmassa on tapettu 1668 toimittajaa 20 vuoden aikana

Vuosien 2003 ja 2022 välisenä aikana maailmassa on tapettu 1668 toimittajaa työtehtävässä, kertoo kansalaisjärjestö Toimittajat ilman rajoja.

Irak ja Syyria ovat olleet tarkasteluvälillä maailman vaarallisimpia maita journalisteille. Euroopan vaarallisin maa journalisteille on ollut Venäjä, missä työtehtävissä on tapettu 25 toimittajaa. Järjestön tiedotteen mukaan Venäjä on Vladimir Putinin presidenttikaudella hyökännyt toimittajia vastaan systemaattisesti.

Järjestön tilastossa myös Ukraina nousee esille. Sodan alkamisen jälkeen maassa on kuollut kahdeksan journalistia työtehtävissä. Yhteensä Ukrainassa on tapettu 20 toimittajaa viimeisen 20 vuoden aikana.

Merkittävä osa toimittajien tapoista tapahtui vuosien 2012 ja 2013 aikana Syyriassa. Toimittajille vaarallisimpia maita viimeisen 20 vuoden aikana ovat olleet Syyria ja Irak. Yhteensä maissa on tapettu tarkasteluvälillä 578 toimittajaa, mikä on kolmasosa koko maailmassa tapetuista toimittajista.

Vuonna 2022 maailmassa tapettiin yhteensä 58 toimittajaa.