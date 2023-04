Ekonomisti ennustaa taantumaa Eurooppaan

Taantuma on todennäköisesti edessä niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella, sanoo Harvardin yliopiston professori, taloustieteilijä Carmen Reinhart. Professori Reinhart nousi kuuluisuuteen yhtenä finanssikriisien historiaa tarkastelleen This Time Is Different-kirjan kirjoittajista. Nyt hän kommentoi maailmantalouden tilaa Svenska Dagbladetin haastattelussa.

– Historiallisesti taantumalta on ollut vaikea välttyä tilanteessa, jossa keskuspankit ovat nostaneet korkoja inflaation kuriin saamiseksi. Yhdysvalloissa ainoa toisen maailmansodan jälkeinen poikkeus on 90-luku, mutta silloin inflaatio oli paljon pienempi, kolmen prosentin luokkaa, Reinhart sanoo.

Vielä joitakin vuosia sitten Kiinan voimakas talouskasvu toimi vaikeinakin aikoina maailmantalouden veturina, mutta nyt myös Kiinan kasvu on hidastunut. Erityisen syvää taantumaa ei Reinhart kuitenkaan ennustaa.

Finanssikriisejä tutkineen professorin mukaan maailmantalous ei myöskään ole samassa tilanteessa kuin vuonna 2008. Uutta finanssikriisiä Reinhart ei toisin sanoen pidä todennäköisenä, inflaatiosta ja korkojen noususta huolimatta. Suurimmat koronnnostot ovat jo takanapäin, ja myös inflaatio alkaa vähitellen hellittää. Reinhart ei myöskään näe vuoden 2008 kaltaisia kuplia asuntomarkkinoilla.

Inflaation vastaisia toimia pitää kuitenkin jatkaa, Reinhart sanoo. 1980-luvulla keskuspankit lopettivat korkojen nostamisen liian aikaisin, jolloin myös inflaatio kesti pidempään. Reinhart kehottaa nyt keskuspankkeja korottamaan korkoja, mutta tekemään sen maltillisesti ja asteittain.

– Velkaantuneissa maissa myös pienet shokit voivat johtaa koko talouden lumipalloefekteihin, hän sanoo, ja lisää tämän riskin olevan nyt suurempi Ruotsissa kuin Yhdysvalloissa.

Ruotsissa inflaatio on nyt korkeampi euroalueella, ja maan kotitalouksien velkaantuminen jatkuu. Tämä merkitsee riskiä Ruotsin taloudelle, vaikka maan valtionvelka onkin suhteellisen pieni.