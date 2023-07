Maailman valtavin mainos: Monta sataa metriä korkea, kolmiulotteinen, liikkuva Barbie

Barbie-elokuvan avausviikonloppu tuotti ympäri maailmaa noin 305 miljoonan euron lipputulot. Niillä se peittosi selkeästi kilpakumppanikseen ”Barbenheimer”-ilmiöksi kutsutussa kilvassa Oppenheimerin, jonka avajaisviikonloppu tienasi noin 158 miljoonaa euroa.

Elokuvan menestyksen takana on osaltaan sen markkinointi, jota on kutsuttu uraauurtavaksi. Barbien pinkkiä tunnusväriä on nähty viime aikoina esimerkiksi Googlen hakukoneessa, Burger King-ravintoloissa ja eri videopeleissä.

Eräs vaikuttava esimerkki markkinoinnista sijoittuu Arabiemiraattien Dubaihin, missä elokuva julkaistaan vasta 31. elokuuta.

Siellä sijaitsevan maailman korkeimman rakennuksen, Burj Khalifan, edustalle on tietokoneella luodussa videossa sijoitettu valtava, satojen metrien korkuinen Barbie-nukke, joka astuu ulos laatikostaan ja poseeraa.

Videon luoneen Eye Studion julkaisema video nukesta saavutti supersuosion internetissä. Sadat tuhannet ihmiset ovat tykänneet videosta kommentoiden sen aidonnäköisyyttä ja pelottavuutta. Katsojakertoja video on kerännyt miljoonia.

Barbie’s opening weekend was $337M. That’s nearly 2x Oppenheimer’s $174M.

Warner Brother's insane ”Operation Barbie Summer” is a big part of that success.

These are 50 of the team's most amazing marketing stunts:

1. 3D ad in front of Burj Khalifapic.twitter.com/MJAUVSGSa5

