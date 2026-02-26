Maailman talousfoorumin puheenjohtaja eroaa – tutkinta Epstein-yhteyksistä

Maailman talousfoorumin puheenjohtaja Børge Brende on ilmoittanut eroavansa tehtävästään sen jälkeen, kun foorumi on tutkinut hänen yhteyksiään seksuaalirikollisena tuomittuun Jeffrey Epsteiniin, uutisoivat kansainväliset mediat.
Brende kertoi torstaina, että päätös väistyä yli kahdeksan vuoden jälkeen tehtävästä syntyi huolellisen harkinnan jälkeen.
Talousfoorumi tunnetaan vuosittaisesta Davosin huippukokouksestaan Sveitsissä tammikuussa. Talousfoorumi käynnisti tutkinnan aiemmin tässä kuussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi miljoonia asiakirjoja edesmenneestä seksuaalirikollisesta Epsteinista.
Yhdysvaltain oikeusministeriön asiakirja-aineisto sisältää iMessage-viestinvaihtoa Epsteinin ja Brenden välillä vuosilta 2018 ja 2019.
Asiakirjojen mukaan Epstein vaikutti pyrkineen lähestymään talousfoorumiin kytkeytyneitä korkeita vaikuttajia, muun muassa Brendeä, tavoitteenaan saada vaikutusvaltaa Davosissa.
Brende on viimeisin korkea-arvoinen henkilö, joka on joutunut kohun keskelle Epstein-asiakirjojen julkistamisen jälkeen. Aiemmin tällä viikolla entinen Yhdysvaltain valtiovarainministeri Lawrence Summers ilmoitti luopuvansa opetustehtävästään Harvardin yliopistossa.
Entinen Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton todistaa torstaina Yhdysvaltain kongressin Epstein-tutkinnassa. Alkuviikosta Britannian entinen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Peter Mandelson pidätettiin epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hänet vapautettiin pian takuita vastaan, ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.