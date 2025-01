Maahanmuutolla innovaatioita edistävä vaikutus Suomen teollisuuteen

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisen työvoiman kasvu parantaa prosessi- ja tuoteinnovaatioita sekä kasvattaa patenttihakemusten määrää Suomen teollisuudessa.

Maahanmuuton ei havaittu myöskään vaikuttavan kielteisesti kotimaisten työntekijöiden työllisyyteen. Talouskasvun edistämiseksi tulisi tutkimuksen mukaan lisätä Suomen houkuttelevuutta ulkomaisen työvoiman silmissä.

– Maahanmuutto vaikuttaa vähentävän yritysten ulkoisia T&K-menoja, mikä viittaa siihen, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät voivat korvata ulkoisesti hankittuja innovaatiopanoksia, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö KTT Terhi Maczulskij tiedotteessa.

Tänään julkistetussa Etla-tutkimuksessa Immigration and Innovation in Finnish Manufacturing Firms on selvitetty maahanmuuton ja innovaatiotoiminnan välisiä yhteyksiä Suomen teollisuudessa vuosina 2000–2018.

Tutkimuksessa hyödynnetyt, työntekijöiden maahanmuuttotaustoihin, patenttitoimintaan, prosessi- ja tuoteinnovaatioihin sekä innovaatiopanoksiin liittyvät aineistot paljastavat maahanmuuttajataustaisen työvoiman kasvun edistävän yritysten prosessi- ja tuoteinnovaatioita.

Lisäksi osaavat maahanmuuttajat kasvattavat yritysten patenttihakemusten määrää.

– Tutkimustulosten perusteella maahanmuutto vaikuttaa vähentävän yritysten ulkoisia T&K-menoja, mikä viittaa siihen, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät voivat korvata ulkoisesti hankittuja innovaatiopanoksia, sanoo Maczulskij.

Tulosten mukaan maahanmuutolla ei myöskään havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia kotimaisten työntekijöiden työllisyyteen, vaan maahanmuutto voi tukea myös syntyperäisten työntekijöiden työllisyyttä.

Talouskasvun edistämiseksi olisikin tärkeää lisätä Suomen houkuttelevuutta ulkomaisen työvoiman silmissä.

– On myös otettava huomioon kaksi merkittävää, Suomen houkuttelevuutta heikentävää seikkaa työmarkkinoillamme. Ensinnäkin etnisyyteen perustuva rekrytointisyrjintä on edelleen yleistä, toteaa Maczulskij.

– Toiseksi, vaikka Suomeen saapuvien maahanmuuttajatyöntekijöiden määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä, merkittävä osa, jopa puolet, ulkomaalaisista ammattitaitoisista työntekijöistä lähtee Suomesta jo muutaman vuoden kuluessa, hän jatkaa.

Jotta Suomen talous hyötyisi täysimääräisesti maahanmuuttajatyövoimasta, tarvitaan vielä työtä rekrytointisyrjinnän vähentämiseksi.

Lisäksi yrityksiä tulisi kannustaa palkkaamaan maahanmuuttajia, ja tulisi kehittää strategioita työpaikkakulttuurien parantamiseksi niin, että ne tukevat maahanmuuttajien onnistunutta kotouttamista.