Maadrone asettaa miinan aivan hyökkääjän nenän eteen – Video tallensi räjähdyksen

Ukrainan asevoimien 63. mekanisoitu prikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa lennokkien kuvaamaa videomateriaalia (jutun alla), joka näyttää miehittämättömien maakulkuneuvojen asettavan miinoja ja räjähteitä venäläisten asemiin ja niiden läheisyyteen hyökkääjän huomaamatta.

Sen jälkeen maadronet poistuvat paikalta, ja räjähteet räjäytetään etänä. Videomateriaalin perusteella räjähdykset aiheuttavat hyökkääjälle tappioita rintaman eri lohkoilla.

Muun muassa FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut videomateriaalin X-tilillään.

Ukrainan kerrotaan ottaneen käyttöön kokeellisia maadroneja puolustustaistelussaan. Uudenlaisilla kauko-ohjattavilla maakulkuneuvoilla voi iskeä vihollisen asemiin, raivata miinoja ja pelastaa haavoittuneita ilman, että laitteen käyttäjä joutuu tulilinjalle.

Ukrainan käyttämät lennokit ja meridronet ovat jo osoittautuneet erittäin tehokkaiksi. Maadronet ovat niihin verrattuna kuitenkin teknisesti monimutkaisempia laitteita.

Maadronejen pitää navigoida haastavissa ympäristössä, kuten kaupungeissa. Lisäksi maaston epätasaisuus ja vaihtelevat olosuhteet asettavat haasteita niiden käytölle.

Video of UGVs from Ukraine’s 63rd Mechanized Brigade dropping mines/munitions near Russian positions before detonating them remotely. https://t.co/X11wLGSBYthttps://t.co/kcihTeBZkz pic.twitter.com/9iE5GQWBKZ

— Rob Lee (@RALee85) April 4, 2024