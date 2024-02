LV: Pian autot osaavat lukea liikennevaloja

Tampereella on testattu uutta teknologiaa, jonka avulla liikennevalot voivat tulevaisuudessa kommunikoida autojen kanssa.

Asiasta kertovan Länsiväylän mukaan teknologian avulla kuljettaja voi saada etukäteen tiedon reitillä olevista liikennevaloista. Myös onnettomuuksista tai hälytysajoneuvojen liikkeistä voi teknologian avulla tiedottaa tulevaisuudessa kuljettajia reaaliajassa.

Fintrafficin tieliikenteenohjauksen yksikön päällikkö Olli Rossin mukaan tiedon välittäminen luotettavasti liikennevaloista autoihin vaatii koko Euroopan laajuisista standardeja, joita autonvalmistajat ja liikennevalojen järjestelmät tukevat.

Rossin mukaan testit Tampereella onnistuivat erinomaisesti. Hänen mukaansa teknologian avulla liikenteestä voi tulla sujuvampaa.

– Opastin voi lähettää ennustetietoa, että tämä valo on vielä vaikka 10 sekuntia punaisella ja laskea siitä alaspäin. Sitä kautta pystyy sovittamaan ajokäyttäytymistään tilanteeseen. Tai vaikka että valo on vaihtumassa vihreäksi, jos on vaikka huomio kiinnittynyt johonkin muualle kuin liikennevaloihin, Rossi sanoo Länsiväylälle.

Mikäli alan standardit vakiintuvat ja autonvalmistajat kiinnostuvat teknologiasta, voi sen hyödyntäminen olla mahdollista laajamittaisesti jo lähivuosina. Myös joukkoliikenne voi hyötyä merkittävästi liikkumisen ennustettavuuden kasvamisesta.