LV: Komisario uskoo katuväkivallan yleistyvän keväällä

Kevät saapuu ja lämpimien ulkoilukelien myötä aktivoituvat myös nuoret. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Hannu Väänänen kertoo Länsiväylälle, että sivuoireena myös katuväkivalta saattaa jälleen muuttua näkyvämmäksi.

Poliisi on jo kauan lisännyt läsnäoloaan, mutta Väänänen perää vastuuta myös nuorilta ja vanhemmilta.

Muun muassa Espoossa Poliisi on kohdistanut erityishuomiotaan kauppakeskuksiin.

– Meillä on lapsia ja nuoria jotka haluaisivat käydä kirjastoissa, nuorisotiloissa ja kauppakeskuksissa, mutta jotka eivät uskalla toimia niin väkivallan uhan vuoksi, Väänänen kertoo LV:lle.

Helmikuussa julkaistussa tiedotteessaan Poliisi kertoi, että häiriökäyttäytyminen espoolaisissa kauppakeskuksissa on ollut kasvussa.

Komisario muistuttaa lehdelle, että väkivalta ja häiriökäyttäytyminen leviävät ryhmissä helposti.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että lapset menevät muoti-ilmiöiden ja ryhmäpaineen mukana. Jos nuorten kerääntymispaikoissa ilmenee väärä käyttäytymismalli ja ajatus siitä, että väkivalta on ok, on se erittäin vaarallista. Yllättävän helposti lapset ajautuvat ilmiöön mukaan.