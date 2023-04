LV: Kahden yli 100 metriä korkean asuintalon rakentaminen alkamassa

Espoon Keilaniemeen on suunniteltu yhteensä kuutta yli sataan metriin ulottuvaa rakennusta. Länsiväylä kertoo, että niistä kahden tornitalon rakennustyöt voivat alkaa vielä tämän vuoden aikana.

Kehä I:n yli kulkevan puistokannen pohjoispäähän sijoittuva NCC:n toimisto- ja asuintorni on noin 100 metriä korkea ja siinä on 31 kerrosta.

– Hankkeen kehittäminen on pitkällä. Toimistotilojen vuokraus on käynnissä ja haemme lähiaikoina rakennuslupaa. Tavoitteena on päästä aloittamaan vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla 2026, kertoo LV:lle projektipäällikkö Elina Salo NCC:ltä.

HGR Property Partnersin, Ilmarisen ja YIT:n tornitalo nousee 154 metriin. HGR:n hallituksen puheenjohtaja Kari Helin uskoo, että Keilaniemen tornihankkeista saadaan kannattavia.

– Hanke täyttää kaikilta osin sijoittajien kriteerit. Toki aina kun mennään yli sataan metriin, rakentaminen on vaikeata. Luotan kuitenkin lujasti suomalaiseen insinööritaitoon. Ja onhan tätä suunniteltu neljä vuotta, Helin sanoo LV:lle.