Paikoin rankkoja kuurosateita ja ukkosia, epävakainen sää jatkuu

Sää on ollut viime aikoina aurinkoisilla paikoilla lämmin, mutta Suomen lämpimimmät paikat ovat vaihdelleet paljon. Hellettäkin eli vähintään 25,1 astetta on mitattu päivittäin 10. heinäkuuta alkaen.

– Tiistaina sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisimmin maan keski- ja pohjoisosassa, mutta yöksi kuurosateet hiipuvat. Yön viiletessä voi sateen jäljessä muodostua sumua tai utua. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa yöllä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisosassa 8–14 astetta, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala.

Lounaasta jopa rankkoja sateita

Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy lounaasta alkaen ja kaakkoistuuli voimistuu. Jo aamulla voi paikoin sadella, mutta iltapäivällä ja illalla varsinainen säärintama tulee lounaasta maan länsi- ja eteläosaan.

– Sadealue on kapea, ja sen yhteydessä on paikoin jopa rankkoja kuurosateita ja ukkosia. Sademäärä on paljolti 5 ja 15 millimetrin välillä. Vaihtelua on kuitenkin molempiin suuntiin: paikoin sateet voivat jäädä vähemmälle, mutta jos kohdalle osuu useampi räväkkä ja hidasliikkeinen sadekuuro, vettä voi tulla kymmeniä millimetrejä, Latvala kertoo.

Aurinkoisinta keskiviikkona on Pohjois-Suomessa. Sielläkin muodostuu yksittäisiä iltapäiväkuuroja, joiden sadekertymä tosin jäänee pieneksi.

Lämpötila kohoaa päivällä lähes koko maassa 21–26 asteeseen. Idässä ja Lapissa on paikallisesti mahdollista, että 27 astetta jälleen ylittyy.

Ukkosia ja aurinkoa

Torstain vastaisena yönä sateita tulee Etelä-Karjalasta aina Merenkurkun ja Perämeren rannikolle asti ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja länsiosassa muodostuu monin paikoin sumua. Yölämpötila on laajalti 12–17 astetta.

– Torstaina rintama etenee hitaasti kohti pohjoista, ja sen enimmät sateet tulevat Pohjois-Karjalasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Meri-Lappiin yltävällä kaistaleella. Sadekertymät ovat alueella samaa luokkaa kuin maan etelä- ja länsiosan keskiviikkoiset, mahdollisesti jopa runsaampia, Latvala ennustaa.

Sadekuuroja ja ukkosia kehittyy torstain aikana muuallakin maassa, mutta myös aurinkoa nähdään.

Päivälämpötila on poutaisilla alueilla 20–26 astetta ja sateessa vajaat 20 astetta.

Perjantain vastaisena yönä lämpötila on enimmäkseen 12–17 astetta ja sumua voi jälleen muodostua.

Paikoin hellettä, paikoin sadetta

Perjantaina ja lauantaina matalapaine väistyy hitaasti Suomesta kohti kaakkoa, mutta epävakainen sää jatkuu edelleen.

– Sadekuuroja tulee perjantaina ja viikonloppuna yleisimmin maan etelä- ja keskiosassa. Vähitellen sateet muuttuvat kuitenkin yhä paikallisemmiksi ja sää aurinkoisemmaksi, Latvala sanoo.

Lämpötilat pysyvät ennallaan. Poutaisilla ja varsinkin aurinkoisilla alueilla on päivisin 21–27 astetta, sateessa alle 20 astetta.