Luottamus terveyspalvelujen toimivuuteen heikentynyt selvästi

Luottamus palvelujärjestelmän toimivuuteen on heikentynyt selvästi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Terve Suomi -tutkimuksen tuoreesta raportista.

Samaan aikaan palveluja käyttäneet olivat kuitenkin tyytyväisiä, sillä kaksi kolmesta terveyspalvelujen käyttäjästä ja hieman yli puolet sosiaalipalvelujen käyttäjistä arvioi, että viimeisin vastaanottokäynti oli myönteinen kokemus.

– Suomessa tehtiin merkittävä uudistus, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tuoreet tulokset osoittavat, että asiakaskohtaamisten laatu on säilynyt vahvana, eivätkä kansalaisten kokemukset palvelujärjestelmästä asiakkaan näkökulmasta ole uudistuksen jälkeen valtakunnallisesti heikentyneet, sanoo THL:n johtava asiantuntija Anna-Mari Aalto.

Luottamuksen heikkeneminen vakava viesti päättäjille

Vuonna 2024 vain noin puolet suomalaisista luotti terveyspalvelujen toimintaan, kun vielä vuonna 2020 osuus oli 76 prosenttia. Sosiaalipalveluihin luottavien osuus laski samalla ajanjaksolla 60 prosentista 42 prosenttiin.

Luottamus heikkeni sekä työ- että eläkeikäisillä ja niin miehillä kuin naisillakin. Luottamuksen tasossa oli myös alueellisia eroja.

– Huoli järjestelmän toimivuudesta on lisääntynyt selvästi väestön keskuudessa. Tämä on otettava vakavana signaalina, jonka tulisi johtaa myös toimenpiteisiin niin kansallisella kuin alueellisella tasolla. Luottamuksen palauttaminen on yksi sote-järjestelmän kohtalon kysymyksistä. Ilman luottamusta horjuu myös järjestelmän oikeutus, sanoo THL:n johtava tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen.

Hänen mukaansa tulos voi heijastaa uudistuksesta käytyä negatiivista keskustelua ja viestintää palveluihin kohdistuvista säästöpaineista, mutta joka tapauksessa viesti luottamuksen heikentymisestä on otettava tosissaan.

– Tulos tarjoaa myös tärkeän opin tulevaan: isoja uudistuksia tehtäessä kansalaisten mukaan ottaminen ja erilaisten ja eri puolilla asuvien ihmisten äänten kuuleminen on tärkeää” Tynkkynen sanoo.

Lääkärille pääsyssä edelleen vaikeuksia

Viime vuonna joka neljäs lääkäripalveluja tarvinneista koki, ettei saanut riittävästi palveluja tarpeeseensa nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 800 000 koki lääkäripalvelut riittämättömäksi. Osuus kasvoi vuosien 2018–2022 välillä erityisesti työikäisillä miehillä ja naisilla, mutta viimeisen kahden vuoden aikana osuus ei ole kasvanut.

– Tulos kertoo siitä, että järjestelmässä jo pitkään olleet ongelmat eivät ole kadonneet sote-uudistuksen myötä, mutta uudistuksen toimeenpanon aikana tilanne ei ole myöskään heikentynyt. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa palveluihin pääsyä ja edistää yhdenvertaisuutta. Työtä on siis vielä tehtävänä, Aalto toteaa.

Korkeat asiakasmaksut vaikeuttavat erityisesti eläkeikäisten palvelujen saantia

Hankaluudet saada terveyspalveluja korkeiden maksujen vuoksi olivat yleisempiä viime vuonna kuin kuusi vuotta aiemmin. Vuonna 2024 joka kolmas terveyspalvelujen käyttäjä ja kaksi viidestä sosiaalipalvelujen käyttäjästä koki korkeiden asiakasmaksujen haitanneen palvelujen saamista. Suurin muutos tapahtui vuosien 2020–2022 välillä.

Erityisen hankalana tilanne koettiin eläkeikäisten keskuudessa. Yli 40 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä koki asiakasmaksujen vaikeuttaneen palvelujen saamista.

– Suomessa asiakasmaksut ovat kohtalaisen suuret ja maksukatot korkeat. Tulos antaa aihetta pohtia, millaisiin toimiin tulisi ryhtyä, jotta asiakasmaksut eivät koidu esteeksi palveluiden saamiselle. Tilanne on voinut heikentyä edelleen viimeisimpien asiakasmaksukorotusten myötä, Tynkkynen sanoo.

Terve Suomi -tutkimus tuottaa ajankohtaista ja vertailukelpoista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista. Vuoden 2024 kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 26 682 vähintään 20-vuotiasta henkilöä.