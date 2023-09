Luotaimen moukaroimasta asteroidista tuli yllättävä havainto

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa törmäytti onnistuneesti Dart-luotaimen Dimorphos-asteroidiin viime vuoden syyskuussa.

Tarkoituksena oli muuttaa asteroidin suuntaa ja selvittää samalla, onnistuisiko vastaava menetelmä Maata uhkaavan kappaleen kohdalla.

Kalifornialainen lukio-opettaja on oppilaidensa kanssa havainnut koulunsa teleskoopilla, että Dimorphos on liikkunut erikoisella ja odottamattomalla tavalla törmäyksen jälkeen. Noin 163-metrinen asteroidi kiertää paljon suurempaa Didymos-kappaletta, jonka halkaisija on 780 metriä.

New Scientist -tiedelehden mukaan havainnot esiteltiin American Astronomical Society -järjestön tilaisuudessa. Nasan odotetaan aloittavan niiden pohjalta jatkoselvitykset.

Dimorphosin kiertorata oli tutkimuksen perusteella lyhentynyt 34 minuuttia eli minuutin alkuperäisiä mittauksia enemmän. Tuntemattoman voiman arvioidaan hidastaneen kappaletta törmäyksen jälkeen. Osuma jätti 10 000 kilometrin pituisen kivivanan sen perään.

BBC:n mukaan yhtenä selitysmallina on pohdittu sitä, voisivatko takaisin putoavat kivikappaleet muuttaa sen kiertorataa entisestään. Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Hera-luotaimen toivotaan paljastavan asiasta lisätietoja saapuessaan Dimorphosin luokse vuonna 2026.