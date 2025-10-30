Lukoil myy ulkomaiset omistuksensa, ostajalla siteet Vladimir Putinin lähipiiriin

Venäjän toiseksi suurin öljyntuottaja Lukoil on sopinut myyvänsä suurimman osan kansainvälisistä omaisuuseristään monikansalliselle energiayhtiö Gunvorille, Lukoil tiedottaa.

Gunvor on rekisteröity Kyprokselle, mutta yhtiön pääkonttori sijaitsee Sveitsin Genevessä. Yhtiön takana on ruotsalainen öljymiljardööri Torbjörn Törnqvist.

Lukoil ilmoitti torstaina hyväksyneensä Gunvorin tarjouksen Lukoilin tytäryhtiöstä, Lukoil Internationalista, joka omistaa konsernin ulkomaiset omaisuuserät, ja sopineensa, ettei neuvottele muiden ostajien kanssa. Kauppahintaa ei paljastettu.

Kansainvälisten medioiden mukaan sopimus kattaisi suurimman osan Lukoilin Venäjän ulkopuolisista toiminnoista, jotka työllistävät noin 15000 ihmistä, mukaan lukien yrityksiä Yhdysvalloissa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Lukoililla on osuuksia öljy- ja kaasuprojekteissa yhdessätoista maassa Venäjän ulkopuolella.

Suomessa Lukoil omistaa kotimaisen huoltamoketjun Teboilin, jonka maksuliikenne on viime päivinä ajautunut vaikeuksiin Lukoilille asetettujen talouspakotteiden vuoksi.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuuluuko myös Teboil osaksi yrityskauppaa.

Teboilin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiö teki viime vuonna liiketappiota noin 54 miljoonaa euroa. Teboil työllisti tuolloin Suomessa 173 ihmistä. Teboililla on Suomessa 126 huoltoasemaa ja 208 automaattiasemaa.

Gunvorilla on läheiset siteet Venäjään. Sen perustivat aikanaan Torbjörn Törnqvist ja venäläinen liikemies Gennadi Timtšenko, joka on yksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheisimmistä kumppaneista. Gunvor oli vuosien ajan venäläisen öljyn suurin viejä.

Timtšenko myi 43,5 prosentin omistusosuutensa Törnqvistille vuonna 2014 sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä ja liikemies joutui Yhdysvaltain pakotelistalle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi viime viikolla Venäjän kahdelle suurimmalle öljyntuottajalle ja -viejälle Rosneftille ja Lukoilille pakotteet, joiden tarkoituksena on heikentää Putinin sotakassaa ja lisätä Moskovan painetta lopettaa sota Ukrainassa.

Rosneft-yhtiö on Venäjän valtion omistama.