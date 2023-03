”Luja ja vahva Suomi” – kokoomus toi soppatykin torille

Kokoomuksen puoluejohdon Petteri Orpo, Antti Häkkänen ja Elina Valtonen osallistuivat keskiviikkona päivällä eduskuntavaalikampanjan merkeissä hernekeittolounaalle Helsingin Narinkkatorilla. Paikalle räntäsateeseen oli tuotu reilun sadan kävijän iloksi soppatykki.

Puheessaan Petteri Orpo sivusi tiistai-illan Ylen puoluejohtajatenttiä, jossa hänen katsottiin pärjänneen, ja kampanjan nousujohteisuutta.

– Tiedättekö, se isoin juttu on se – ei ole se debatin voittaminen, vaan näiden vaalien voittaminen, Petteri Orpo huudatti yleisöä.

– Meidän pitää muuttaa Suomen suunta! Ja jos se minusta on kiinni, niin minä hitto vieköön pärjään niissä tenteissä, hän nauratti heti perään.

Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Orpon mukaan kokoomus ei ole vielä voittanut mitään, ennen kuin vaalipäivä on illassa ja kello on 20.

– Muistakaa kaikki tämä. Nyt tehdään, töitä, töitä ja töitä. Haetaan joka ääni kerrallaan. Tämä voi olla tosi pienestä kiinni. Gallupit lupaavat meille nyt hyvää, mutta se pitää realisoida. Jokainen ääni on ratkaiseva.

Kokoomusjohtajalta kysyttiin, millainen Suomi on neljän vuoden kuluttua, kun puolue on saanut hoitaa Suomen asioita.

– Me olemme silloin tehneet Suomesta lujan ja vahvan. Se luja ja vahva Suomi on sellainen, joka maailman myrskyissä pystyy huolehtimaan Suomen turvallisuudesta, suomalaisten turvallisuudesta ja suomalaisten tärkeistä palveluista. Hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. Ja tulevaisuuden uskosta lapsille, nuorille, että tämä on hyvä maa myös tulevaisuudessa.

– Tämä on se visio, tämä on se haave jota me haluamme toteuttaa. Ja me teemme sen, Orpo julisti.

Petteri Orpon mukaan kyse on siitä, tyydytäänkö siihen, että Suomi velkaantuu.

– Se johtaa siihen että meidän hyvinvointiyhteiskuntamme murenee. Joka johtaa siihen että me emme voi pitää heikoimmasta huolta. Johtaa siihen että verot nousevat, tulevaisuuden usko menee.

– Vain kokoomuksen johdolla saadaan oikeasti muutos aikaan. Velkaantuminen pysähtymään, tulevaisuuden usko, ja pidetään Suomi hienona, eteenpäin katsovana, avoimena maana, jossa on turvallista elää. Tästä on näissä vaaleissa kyse.

Petteri Orpon jälkeen puhuneen Elina Valtosen mukaan räntäsade lupaa muutosta, ja ”puolentoista viikon kuluttua on käymässä juuri niin”.