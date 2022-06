Luhanskin uuvutustaistelu jatkuu – ”Saatamme lähestyä tämän sodan lopun alkua”

Ukrainan pääesikunnan mukaan Sjevjerodonetskin taistelu ja puolustus jatkuvat, mutta muilla rintamalohkoilla, erityisesti Donbasin kontaktilinjalla, hyökkääjä keskittyy jatkuvaan tykistö-, kranaatti- ja rakettitulitukseen, joka kohdistuu myös siviilikohteisiin. Tällä hetkellä venäläiset ovat pysyneet paikallaan ja heidän hyökkäyksensä on torjuttu. Etelä-Bugin eli Hersonin alueella hyökkääjä taas yrittää keskittää joukkojaan ylläpitääkseen nykyistä miehityslinjaa ja estääkseen ukrainalaisten pyrkimykset edetä kohti Hersonin vapauttamista.

Australian armeijan kenraalimajuri evp. Mick Ryan kirjoittaa, että jäljellä olevan vapaan Luhanskin tasku on keskeinen strateginen kysymys sekä Venäjälle että Ukrainalle. Vaikka Venäjä on edennyt hitaasti ja merkittävästi, ei se ole onnistunut sulkemaan ”taskua” motiksi, joka tarkoittaisi Ukrainan Donbasin-armeijan tuhoamista.

– Vaikka venäläiset ovat selvästi oppineet läksynsä sodan alkuvaiheesta, ja ovat keskittäneet paremmin taistelujoukkojaan, joutuvat venäläisjoukot maksamaan Luhanskin motin luomisesta ja sulkemisesta venäläisjoukot kovan hinnan.

Vastaavasti ”Luhanskin tasku on merkittävä haaste” ukrainalaisille.

– Ukrainan Donbasin-joukot ovat käyneet urhoollista puolustustaistelua, mutta Venäjän tykistö-, raketti- ja ilmaiskujen ylivoima vaativat veronsa.

Viimeinen osa vapaasta Luhanskista on kuitenkin poliittisesti tärkeä. Sjevjerodonetsk-Lysitšanskista ja sitä ympäröivistä alueista luopuminen tarkoittaisi luopumista kokonaan Luhanskista ainakin toistaiseksi. Ryan kuitenkin huomauttaa, että strategisesti Ukrainan sodanjohdon tulee miettiä, kuinka paljon he voivat tälle Luhanskille lohkolle sitoa joukkoja sen sijaan, että joukkoja vahvistettaisiin Harkovan ja Hersonin alueilla.

– Tähän liittyy myös tarve säilyttää strategisia reservejä tuntematonta tulevaisuutta tai jonkin keskeisen rintaman operatiivista katastrofia varalta. Ja voivatko he pitää joukkoja reservissä myöhempiä vastahyökkäyksiä varten?

Ja mitkä rintamalohkot olisivat vahvistusten suhteen ensisijaisia: itä, venäläisten etenemisen pysäyttäminen pohjoisessa ja etelässä vai selustan turvallisuus olennaisten huoltoreittien turvaamiseksi?

Ylipäätään operatiivisen johdon tulee miettiä, mitä tapahtuu, jos pahin tapahtuu eli Luhanskin puolustuksen sivustat pettävät ja motti uhkaa sulkeutua. Kuinka paljon ukrainalaisjoukkoja voidaan pelastaa. Onko Ukrainalla varaa menettää tuhansia sotilaita piirityksessä, kuten Mariupolissa?

Samoin Ryanin mukaan tulee priorisoida läntinen aseapu. Hänen mukaansa länsimaat eivät pysty vastaamaan kaikkiin ukrainalaisten vaatimuksiin aseavun suhteen.

– Länsiavun kohdistamisen suhteen tulee priorisoida strategisella tasolla. Jokainen korkeampi ukrainalaiskomentaja vaatii länneltä tykistöä, ammuksia, ilmatorjuntaa ja muita aseita. Ei ole riittävästi kaikkien heidän tarpeidensa täyttämiseksi.

Ryanin mukaan kenttätason komentajilla on vaikein tehtävä. Heidän tulee myös ottaa omissa taktisissa päätöksissään huomioon laajempi strateginen kuva. Heidän pitää sen pohjalta päättää, mikä on riskin ottamisen arvoista ja kuinka kauan he voivat pitää asemansa. Venäläinen tykistötuli tuottaa hirveitä miestappioita.

-Näiden taktisten taistelunjohtajien tärkein tehtävä liittyy johtajuuteen ja merkityksen antaminen sotilailleen. Heidän tulee taistella ja taktisesti liikkua sekä selviytyä yhdestä pahimmista taisteluolosuhteista sitten toisen maailmansodan.

Ryanin mukaan Luhanskin mottitaistelut, tai pikemmin yritykset muodostaa motti, eivät ”todennäköisesti muuta sodan yleistä lopputulosta.”

– Mutta se on osoitus siitä, että venäläiset ovat oppineet aiemmista virheistään ja ukrainalaiset taistelevat nyt erilaista sotaa kuin Kiovan pohjoispuolella. Molempia osapuolia uhkaa mahdollisesti operatiivinen uupuminen johtuen ammusten vähenemisestä ja muista tappioista.

Ryanin mukaan Luhanskin taisteluiden päätyttyä tämän sodan taistelutahti alkaa hidastua.

– Ja vaikka tämän taistelun konteksti ja kokonaismerkitys selviää vasta myöhemmin, lähestymme mahdollisesti tämän sodan ”lopun alkua”. Tie on vielä pitkä Venäjän invaasion lyömiseksi

2/ The Russian eastern offensive in Ukraine is making slow but measurable progress in the east (Severodonetsk area), in the north (Lyman area) and south (Popasna area). Operationally, these tactical advances have created a ‘pocket’ occupied by Ukrainian defenders. pic.twitter.com/afkB4KKOqC — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) June 15, 2022