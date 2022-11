Lottoarvontaan tulevat uudet arvontakoneet

Lottoarvonta muuttaa ensi vuonna uuteen studioon. Samalla 52 vuotta täyttävä Lotto saa uudet arvontakoneet.

Lottopallot pyörivät Veikkauksen tiedotteen mukaan jatkossa koneissa, jotka on valmistettu ensimmäistä kertaa Veikkauksella. Arvonnassa vuorottelee kaksi konetta, joista toinen on aina valmiudessa varakoneena. Uusia koneita on päätetty juhlistaa nimeämällä ne lottokansan valinnan mukaisesti.

Uudet lottokoneet ovat mekaniikaltaan edellisten koneiden kaltaisia, mutta niiden ulkoasu on viimeistelty aiempaa tyylikkäämmäksi.

Ensimmäinen lottokone tilattiin vuonna 1970 Saksasta ja sen jälkeen koneet on valmistanut Teknologian tutkimuskeskus VTT. Toinen nykyisistä koneista on vuodelta 1992 ja uudistettu vuonna 2013. Toinen on valmistettu vuonna 2000.

– Vanhat koneet olivat tulleet jo elinkaarensa päähän, eikä muun muassa niiden ohjauselektroniikan kunnostaminen ollut enää mahdollista. VTT:llä ei ollut enää resursseja uusien koneiden tekoon, joten koimme parhaaksi vaihtoehdoksi valmistaa koneet Veikkauksella. Veikkaus myös vastaa koneiden huollosta kuten aiempienkin koneiden kohdalla, lottokoneen rakennusprojektia vetänyt palvelupäällikkö Risto Voima Veikkaukselta sanoo.

Veikkauksella on osaamista koneiden rakentamiseen, sillä Veikkaukselta löytyy ammattilaisia, jotka mm. suunnittelevat ja valmistavat peliautomaatteja.

– Jos koneet olisi tilattu ulkomailta, ne olisivat olleet ulkonäöltään ja tekniikaltaan moderneja ja muistuttaneet Eurojackpotin ja Vikingloton arvontakoneita. Halusimme kuitenkin säilyttää perinteisten lottokoneiden toimintalogiikan ja äänimaailman ropisevine palloineen, sillä siitä on muodostunut oleellinen osa Lottoa, Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi sanoo.

Veikkauksen lottokoneäänestyksessä mukana olevat nimiparit ovat:

Onni ja Unelma

Ilo ja Onni

Onni ja Voitto

Veikka ja Voitto

Toivo ja Unelma

Nimiehdotuksia pääsee äänestämään Veikkauksen nettisivulla 14.12 saakka.