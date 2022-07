Loppuvatko hyökkääjältä ohjukset? S-300-ilmatorjuntaohjuksia ammutaan maakohteisiin

Venäjän asevoimien kerrotaan käyttävän S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä maakohteita vastaan Ukrainassa.

Ilmatorjuntaohjuksilla tehdyistä iskuista on kertonut Ukrainan Mykolaivin alueen kuvernööri Vitaly Kim.

– Ohjusiskut ovat lisääntyneet. Örkit [ukrainalaisten nimitys hyökkääjille] muokkaavat S-30-ohjuksia. He kiinnittävät niihin GPS-laitteita ja ampuvat maakohteisiin. Ne eivät ole tämän takia tarkkoja. He ampuvat 12 ohjusta kerralla, Kim kertoi Twitterissä perjantaina.

Asiasta tässä kertovan Driven mukaan S-300-ohjuksilla tosiaan on vähän tunnettu kyky iskeä myös maakohteisiin. Ohjuksia on tiettävästi käytetty aiemmin tällaisessa roolissa myös joissakin harjoituksissa. Tietoa on kuitenkin vähän. Artikkelissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi raporttiin Valko-Venäjän sotaharjoituksesta yli kymmenen vuoden takaa.

Ilmatorjuntaohjusten käyttö maakohteita vastaan voi kieliä Venäjän asevoimien ammustilanteesta. Hyökkääjällä on tiettävästi ollut jo pitkään pulaa täsmäaseista. Venäjälle määrättyjen pakotteiden on kerrottu vaikeuttaneen kehittyneiden aseiden tuotantoa entisestään. The Driven mukaan Mykolaivissa nähdyt iskut viittaavatkin siihen, että Venäjän huhuttu ohjuspula saattaa olla vielä luultuakin pahempi.

Mykolayiv. 10:50 AM, July 8

That rocket attacks have become more frequent. The orcs are remaking S-300 missiles, there have many if them, they put GPS on them to shoot at the ground, it is not accurate because of this. And they shoot 12 rockets each. pic.twitter.com/wpcNby1YIH

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 8, 2022