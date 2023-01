Lomamatkoilla kiinnitetään entistä enemmän huomiota turvallisuuteen

Tämän vuoden lomatrendejä leimaavat turvallisuus, edullisuus, kaukomatkat ja ainutkertaiset elämykset, matkatoimisto Träjeborg ennakoi.

Viime vuotta leimasi kuluttajien patoutunut matkustusinto, kun koronaviruksen vuoksi asetettuja matkustusrajoituksia purettiin. Samalla tilannetta varjosti epävarma maailmantilanne ja kiihtynyt inflaatio.

– On selvää, että edelleen on paljon patoutunutta matkustusintoa menetettyjen vuosien jälkeen. Nykyisessä tilanteessa kiinnitetään kuitenkin entistä enemmän huomiota loman edullisuuteen ja myös turvallisuuteen. Vuotta 2023 leimaa ehkä epävarmuus, mutta tiedämme, että matkustamisesta ei hevillä luovuta. Lomaelämyksiltä odotetaan autenttisuutta ja loman aikana halutaan olla aktiivisia, sanoo Nordic Leisure Travel Groupin viestintäjohtaja Claes Pellvik tiedotteessa.

Epävarma maailmantilanne aiheuttaa Träjeborgin mukaan sen, että turvallisuus on myös tänä vuonna tärkeässä roolissa matkailussa. Se ilmenee esimerkiksi matkakohteen valinnassa. Tutut ja turvalliselta tuntuvat matkakohteet ovat kysyttyjä, jopa entuudestaan tutut lomahotellit. Yhä useampi haluaa ennen lomaa tutkia asioita entistä tarkemmin, vertailla ja varmistua oikeasta valinnasta.

Tjäreborg näkee matkailutrendeissä kaksi rinnakkaista ääripäätä. Sekä premium-matkailijoiden että hintametsästäjien segmentit kasvavat.

– Ne lomamatkustajat, joiden omaan talouteen yleinen epävarmuus ei ole vaikuttanut, ovat valmiita valitsemaan kerran elämässä -matkoja eli panostamaan tavallista enemmän lomakohteeseen, tasoon ja matkan kestoon. Pandemia-aika on inspiroinut toteuttamaan haaveita ja eksoottiset kaukolomakohteet kasvattavat tasaisesti suosiotaan, Träjeborg ennakoi.

Toisaalta monet puntaroivat nyt lomavalintaansa aikaisempaa huolellisemmin ja etsivät parasta vastinetta rahoilleen. Sekä lomakohde että hotelli voidaan valita hinnan perusteella.

Hyvinvointiin panostaminen näkyy myös lomavalinnoissa

Kreikka on jo pitkään ollut suomalaisten lomailijoiden kesäsuosikki. Träjeborgin mukaan näyttää siltä, että myös kesästä 2023 on tulossa varsinainen Kreikka-kesä. Tjäreborgin asiakaspaneelikyselyssä noin 37 prosenttia vastaajista nimesi Kreikan ensi kesän houkuttelevimmaksi lomamaaksi. Muita suosituimpia lomakohteita ovat Espanja (21,7 prosenttia), Italia (10,5 prosenttia), Portugali (8,7 prosenttia) ja Kroatia (8,5 prosenttia).

Hyvinvointi ja terveys on laajempi trendi, joka peilautuu Träjeborgin myös lomamaailmaan. Pandemia-aikana monet etsiytyivät pois kuntosalilta esimerkiksi vaelluksen, pyöräilyn ja padelin pariin. Tämä on näkynyt sellaisten lomakohteiden suosion kasvuna, joissa on tarjolla monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

Träjeborgin mukaan lomalla halutaan nykyään vierailla syrjäisemmissä kohteissa, joista voi löytää aitoja elämyksiä, pieniä ravintoloita ja paikallisia makuelämyksiä. Lähellä tuotettua ja sesonginmukaista ruokaa arvostetaan myös hotelleissa. Sen sijaan kiinnostus eläinpuistoja kohtaan hiipuu entisestään.

– Eläinten hyvinvointi on monille tärkeää ja lomakohteen eläimistöön halutaan tutustua mieluiten eläinten luonnollisessa elinympäristössä, Träjeborg arvioi.