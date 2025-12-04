Lobbauksella saatiin myönteinen päätös Suomen kuljetusalalle

Euroopan komissio ehdotti mitta- ja massadirektiivin uudistamista heinäkuussa 2023. Ehdotuksessaan komissio oli kieltämässä nykyisin sallitun rajat ylittävän liikenteen pitkillä ja painavilla yhdistelmillä.

Alkuperäinen komission direktiiviehdotus olisi toteutuessaan johtanut käsittämättömään tilanteeseen, jossa esimerkiksi 4,4 metriä korkealla tukkirekalla saisi liikennöidä sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta maiden välistä rajaa sillä ei saisi ylittää. Rajat ylittävään liikenteeseen komission direktiiviehdotus olisi rajannut enimmäiskorkeudeksi 4,0 metriä.

Jäsenmaita edustava EU:n liikenneneuvosto kuitenkin hyväksyi 4. joulukuuta 2025 komission ehdotuksesta poikkeavan yleisnäkemyksen, joka sallii rajat ylittävän liikenteen jatkumisen suuremmilla ajoneuvoyhdistelmillä esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä. Maaliskuussa 2024 myös Euroopan parlamentti oli tätä mieltä.

Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, on tieliikenteen tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä pitkään parannettu sallimalla muuta Eurooppaa pidemmät ja painavammat yhdistelmät tavaraliikenteessä. Näillä muuta Eurooppaa suuremmilla yhdistelmillä on vuosikymmeniä liikennöity myös maiden rajat ylittävässä kansainvälisessä liikenteessä.

Suomen kuljetusalan yrityksiä edustava SKAL oli aktiivisesti lobbaamassa, jottei rajat ylittävää raskasta liikennettä rajoitettaisi entisestään.

– Tämä pitkän ja tavoitteellisen EU-vaikuttamistyön yhden välivaiheen lopputulos on suomalaisen kuljetusalan kannalta todella merkittävä. SKAL on yli kaksi vuotta kestäneen vaikuttamismaratonin aikana tuonut vahvasti esiin tarvetta muuttaa komission ehdotusta rajat ylittävän liikenteen osalta. Suomalaisen kuljetusalan ääni on kuultu niin EU-parlamentissa kuin nyt liikenneneuvostossakin, kiittää SKALin johtaja Petri Murto.

Direktiivi saa lopullisen muotonsa kolmikantaneuvotteluissa jäsenmaiden, parlamentin ja komission välillä. SKAL:in mukaan neuvotteluihin on nyt erittäin hyvät lähtökohdat, kun sekä parlamentti että jäsenmaita edustava neuvosto haluavat säilyttää suurten ajoneuvoyhdistelmien oikeuden harjoittaa rajan ylittävää liikennettä.