Lisää maita mukaan Suomen johtamaan panssariajoneuvojen jättihankkeeseen

Iso-Britannia ja Norja liittyvät Suomen johtamaan monikansalliseen CAVS-panssariajoneuvohankkeeseen (Common Armoured Vehicle System -hanke). Hankkeessa ovat jo mukana Suomen lisäksi Latvia, Ruotsi, Saksa ja viimeisimpänä Tanska, joka liittyi hankkeeseen aiemmin tänä vuonna.

— Iso-Britannian ja Norjan liittyminen CAVS-projektiin vahvistaa entisestään erityisesti ohjelman jäsenmaiden yhteistyötä ja operatiivista suorituskykyä yhteensopivalla ja kustannustehokkaalla yhteisellä ajoneuvojärjestelmällä. Kasvava tuotantokyky sekä uudet tuotantolinjat eri maissa vahvistavat mukana olevien maiden huoltovarmuutta ja resilienssiä, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Suomen ja Latvian puolustusministeriöiden yhteistyönä vuonna 2020 käynnistyneen CAVS-hankkeen tavoitteena on panssaroidun 6×6-ajoneuvojärjestelmän kehittäminen jäsenmaiden tarpeisiin. CAVS-ohjelma toimii esimerkkinä Euroopan puolustuksen kehittämisestä ja puolustusministeriön aktiivisuudesta puolustusteollisuuden viennin edistämisessä. Ohjelma vahvistaa eurooppalaista puolustusta ja Nato-yhteistyötä ja Euroopan komissio on myöntänyt sille 60 miljoonan euron EDIRPA-rahoituksen.

Ajoneuvojen toimitukset Suomeen, Ruotsiin ja Latviaan ovat jo käynnissä. Maat ovat tilanneet yhteensä jo noin 1000 panssariajoneuvoa Patrialta, viimeisimpänä Tanskan tilaamat 129 ajoneuvoa. Suomi on tilannut CAVS-hankkeen puitteissa miehistönkuljetusajoneuvoja ja kriisinhallintatehtäviin tarkoitettuja raskaita miehistönkuljetusajoneuvoja. Edellä mainittujen lisäksi useiden maiden puolustusvoimat ovat osoittaneet vähintään alustavaa kiinnostusta CAVS-ajoneuvoihin.

CAVS-ohjelma on avoin Euroopan maille, joilla on samankaltaiset 6×6-ajoneuvokalustoa koskevat vaatimukset. Ohjelma mahdollistaa Pohjois-Euroopan alueen käyttäjäyhteistyön, yhteiset harjoitukset ja kriisinhallintaoperaatiot ja yksinkertaistaa logistiikkaa sekä parantaa huoltovarmuutta.