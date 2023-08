Lintuinfluenssa levisi uudelle alueelle

Mikkelistä Etelä-Savossa on löytynyt lintuinfluenssaan kuollut naurulokki. Kyseessä on ensimmäinen tapaus Itä-Suomessa. Lintu löytyi Mikkelin kaupungin pääkirjaston katolta aiemmin tässä kuussa ja tänään varmistui, että kyseessä on korkeapatogeeninen H5N1-virus.

Koska lintuinfluenssa on löydetty luonnonlinnusta, alueelle ei määrätä rajoitusvyöhykkeitä, eikä kielletä siipikarjan ulkonapitoa. Löytynyt virustyyppi ei tartu helposti ihmiseen.

Ruokavirasto kuitenkin suosittelee tartuntavyöhykkeiden lisäksi koko Suomessa lintujen sisälläpitoa tai muutoin sen varmistamista, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse tekemisiin siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen tai niille tarjottavan rehun ja veden kanssa.

Ruokavirasto muistuttaa samalla siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojauksen tärkeydestä lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi.

Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut pääsevät kosketuksiin toistensa kanssa suoraan tai vaikkapa ulosteilla saastuneen rehun välityksellä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toivoo, että kuolleina löydetyistä linnuista ilmoitetaan valvontaeläinlääkäreille tai kaupungineläinääkäreille. Kuolleisiin lintuihin ei tule koskea ilman suojautumista.