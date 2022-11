Linnan juhliin tulijoita pyydetään tekemään koronatesti

Suomen itsenäisyyspäivää vietetään tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja puoliso Jenni Haukion isännöimän vastaanoton merkeissä. Linnan juhlien teemana on Itseensä luottava Suomi.

Terveysturvallisuus otetaan huomioon normaalia pienemmän vierasmäärän lisäksi vastaanoton muissa järjestelyissä. Presidentinlinnan tiloihin on muun muassa sijoitettu runsaasti käsien desinfiointipisteitä ja ilmanpuhdistimia. Tarjolla on myös kasvomaskeja halukkaille.

Vieraita on tiedotteen mukaan pyydetty huomioimaan muut kutsutut ja jättäytymään pois vastaanotolta, mikäli he tuntevat itsensä sairaiksi, heillä on koronataudin oireita tai ovat olleet äskettäin lähikontaktissa COVID19-positiivisen henkilön kanssa.

Kutsuttuja pyydetään tekemään koronapikatesti ennen vastaanotolle saapumista.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan ”kun ajat ovat vaikeita, kiitosta ja kunnioitusta on sitä suurempi syy osoittaa”.

Vastaanotto järjestettiin edellisen kerran 2019.

– Voi tuntua, että juhlan aihetta on kovinkin vähän, mutta itsenäisyyspäivä on kuitenkin hyvä hetki, ja sitä myötä myöskin vastaanotto, osoittaa kiitollisuutta ja kunnioitusta, presidentti toteaa.

Kutsuttuna on noin 1 300 henkilöä eri puolilta Suomea. He ovat muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia, kokonaisturvallisuudesta huolehtivia ihmisiä, vapaaehtoistyötä tekeviä ja osaajia, jotka työskentelevät tulevaisuuden menestystekijöiden parissa.

Perinteisesti virkansa tai asemansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän. Itsenäisyyspäivän kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia, presidenttipari on kutsunut omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla.