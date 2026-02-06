Liikevoittoaan parantanut YIT aloittaa muutosneuvottelut – 115 työpaikkaa vaarassa

Rakennusyhtiö YIT kaksinkertaisti liikevoittonsa loka-joulukuussa edellisvuoden vertailukauteen verrattuna. YIT:n oikaistu liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 13 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto osui täsmälleen analyytikoiden konsensusennusteisiin.
Yhtiön liikevaihto nousi samaan aikaan 557 miljoonaan euroon vertailukauden 532 miljoonasta eurosta.
– Vuoden viimeinen neljänneksemme oli odotustemme mukaisesti vahva. Liikevaihto ja tulos paranivat vertailukaudesta Asuminen CEE -segmentin asuntokohteiden valmistumisten myötä, toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa totesi yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.
Vuorenmaan mukaan YIT:n asuntomyynti kasvoi viime vuonna yli 30 prosenttia Baltian maissa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Näistä liiketoiminta-alueista on tullut yhtiön asuntokehityksen ja -rakentamisen päämarkkina.
YIT kertoo, että yhtiön tilauskanta oli viime vuoden lopussa 2915 miljoonaa euroa. Tilauskannasta oli joulukuun loppuun mennessä myyty 76 prosenttia.
Yhtiö onnistui myös parantamaan velkasuhdetta: velkaantumisaste laski 71 prosenttiin, kun se edellisvuoden vertailukaudella oli 88 prosenttia.
– Asuntomyynti Suomessa ei kehittynyt odotusten mukaisesti, erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Tämä johtui osittain oman asuntovarastomme maantieteellisestä epätasapainosta, vaikkakin pääasiallinen syy oli heikon markkinatilanteen pitkittyminen. Kokonaisuutena Suomen uusien asuntojen markkina pysyi vuonna 2025 pysähdyksissä. Kuluttajien epävarmuus hidasti edelleen kysyntää, ja sijoittajamarkkina pysyi vaisuna, toimitusjohtaja Vuorenmaa arvioi tilannetta.
Suomessa uusien asuntojen markkinan myyntivolyymien ei odoteta nousevan vuoden 2026 aikana.
YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan kuluvana vuonna 70–100 miljoonaa euroa.
YIT ei aio jakaa osinkoa viime vuoden tuloksestaan.
YIT ilmoitti perjantaina myös aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Yhtiö suunnittelee toimintamallin uudistamista Asuminen Suomi- ja Rakennus-segmenteissä.
Neuvottelujen seurauksena mahdollisesti toteutettavat henkilöstövähennykset voivat kohdistua toimihenkilöihin, ylempiin toimihenkilöihin ja johtajiin Asuminen Suomi- ja Rakennus-segmenteissä sekä konsernitoiminnoissa.
Muutokset voisivat toteutuessaan johtaa enintään arviolta 115 työpaikan vähentymiseen Suomessa. Tehostamistoimilla YIT arvioi saavuttavansa noin 15 miljoonan euron vuosittaiset, inflaatiokorjatut kustannussäästöt vuoden 2027 loppuun mennessä.