Liettuan pääministeri: USA on aina pitänyt lupauksensa

Liettuan pääministeri Gintautas Paluckas on vakuuttunut siitä, että Yhdysvallat ei vetäydy Euroopan ja Baltian maiden puolustuksesta.

– Kun tapaamme amerikkalaisia, olivat he sitten sotilaita, tiedustelupalveluiden edustajia tai poliitikkoja, ja kun he eivät ole kameroiden ympäröiminä, he sanovat kaikki samaa: me olemme Nato, emme vetäydy ja näemme, mitä teette Naton itäsiivellä, kunnioitamme ponnistelujamme ja kaikkea, mitä Baltian maat ja Puola tekevät. Tähän asti kaikki on siis hyvin, Gintautas Paluckas sanoo Postimees -lehdelle.

Pääministeri toteaa Yhdysvaltojen vallanvaihdon ollen aina melko turbulenttia. Nyt uusi hallinto harjoittaa hänen mukaansa uudenlaista politiikkaa ja diplomatiaa.

– Todennäköisesti tarvitsemme jonkin aikaa tottuaksemme siihen. Mutta älkäämme tehkö hätiköityjä johtopäätöksiä.

Gintautas Paluckas toteaa, että sosiaalisen median kohinat eivät anna todellista kuvaa Yhdysvaltojen sitoumuksesta ja toiminnasta. Maa on hänen mukaansa aina pitänyt lupauksensa.

– Kaikki tarvittavat asiat, joita Yhdysvallat on luvannut ja joita on tarvittu Baltian maissa eli alueellamme, on tehty. He eivät vetäydy velvoitteistaan. Olen optimistinen, koska seuraan tätä sosiaalisen median tapahtumien ohi.

Samaan aikaan Liettua on vahvistanut omaa puolustustaan.

– Maanpuolustussuunnitelman mukaan 5–6 prosentin puolustusmenojen taso on tällä hetkellä riittävä pelote Venäjältä tai Valko-Venäjältä tai muualta tulevaa hyökkäystä vastaan, Gintautas Paluckas kertoo.