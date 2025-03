Liettualainen kustantaja veti JD Vancen kirjan kaupoista

Liettualainen kirjakustantamo Sofoklis kertoo poistavansa Yhdysvaltain varapresidentti JD Vancen teoksen Hillbilly Elegy myynnistä.

– Sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentin hallinto lopetti avun antamisen Ukrainalle, kustantamo ”Sofoklis” vetää pois J. D. Vancen kirjan Hilbilių elegija myynnistä, kunnes Yhdysvaltojen ulkopolitiikka Ukrainaa kohtaan muuttuu, kertoo Sofoklis Facebookissa.

– Kutsumme sinut tukemaan Ukrainaa ja lukemaan Sofoklin ja muiden kustantamoiden julkaisemia ukrainalaisten kirjailijoiden kirjoja ja lahjoittamaan ”sinikeltaiselle”.

Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis ilmestyi englanniksi vuonna 2016. Teosta ei ole suomennettu.

Viime kesänä saksalainen kustantaja Ullstein ilmoitti luopuvansa oikeuksistaan teokseen Saksassa. Newsweekin mukaan Ullstein ilmoitti asiasta pian sen jälkeen, kun Donald Trump oli valinnut Vancen varapresidenttiehdokkaakseen. Hillbilly Elegyn kirjaversion ilmestyessä Vance asemoitui vielä vahvasti Trumpin vastustajaksi. Trumpia itseään hän kutsui julkisesti idiootiksi.