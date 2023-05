Liettua muisti edesmennyttä vapaustaistelijaa

Liettuassa kunnioitettiin sunnuntaina 51 vuotta sitten kuollutta Romas Kalantaa. 19-vuotias opiskelija Kalanta teki polttoitsemurhan Kaunaksessa vuonan 1972 protestoidakseen Neuvostoliiton miehitystä. Kalanta nousi liettualaisen vastarinnan symboliksi, ja hänen kuolinpäivänään maassa vietetään nykyään ”kansalaisvastarinnan päivää”.

Sytyttäessään itsensä tuleen Kalanta julisti vapautta Liettualle, maan ulkoministeriö kertoo Twitterissä. Itsemurhakirjeessään hän totesi pelkästään Neuvostoliiton olevan vastuussa kuolemastaan.

– Kalantan polttoitsemurha aiheutti paniikkia neuvostoviranomaisissa, jotka yrittivät peitellä tapahtunutta ja järjestivät hautajaiset kaksi tuntia etuajassa estääkseen väkijoukkojen kerääntymisen, Liettuan ulkoministeriö kertoo.

– Ihmiset raivostuivat. Se herätti vastarintaa ja protestit Neuvostoliittoa vastaan jatkuivat.

Kalantaksen kuolema synnytti laajoja mielenosoituksia ja mellakoita ympäri maan, ihmisten marssiessa kaduille vaatimaan Liettuan itsenäisyyden palauttamista.

Today, we remember Lithuanian Herald of Freedom – Romas Kalanta, who 51 years ago sacrificed his life in the name of our freedom. Protesting against the Soviet occupation, a 19-year-old student set himself on fire in the street of Kaunas shouting "Freedom for #Lithuania!". (1/3) pic.twitter.com/pnD15whoMz

— LT MFA StratCom | #StandWithUkraine (@LT_MFA_Stratcom) May 14, 2023