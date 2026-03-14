Levitätkö valheita jos kerrot niistä?

Helppo ja herkullinen koota: pöyristyttävien ennätysvalheiden katalogi. Ihmiskunnalle on kautta aikain on ollut tarjolla uskomuksia, uskontoja ja valhetietoa. Kun tämä huuhaa asetetaan tänään politiikan teon työkaluksi, sekasotku on valmis. Käsitys valheesta ja totuudesta on monesti kuin veteen piirretty viiva.

Hannu Sokala oli pitkään Helsingin Sanomissa, Taloussanomissa ja Yleisradion taloustoimittajana, mutta sittemmin erikoistunut herkuttelemaan muiden synneillä ja maailmaa kiertelevillä salaliittoteorioilla. Tarjolla on loputtomasti luettavaa kuin seisovalta pöydältä. Moneen ”tietoon” tulisi suhtautua joko huumorilla tai sitten kieltäytymällä levittämästä moista. Sokala on kerännyt yli 500-sivuisen salatiedon lokaämpärin, joka houkuttelee lukemaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Usein nimimerkkien suojassa kyhätään ja levitetään valheita, joilla journalistit herkuttelevat. Esimerkiksi: Brigitte Macron ja Michelle Obama ovat miehiä, 5G aiheuttaa syöpää, Yhdysvaltain hallitus on 9/11 takana, maapallo ei ole pallo tai, että lintuja ei ole.

Viimeksi mainittu valhe on niin posketon, että se on täsmennettävä lukijoille. Kyseessä on ”tiedon” levittäjä, yhdysvaltalainen Birds Aren’t Real -liike, joka perustaa väitteensä Peter McIndoen vuonna 2017 kehittämään teoriaan, jonka mukaan linnut ovat pieniä drooneja, joilla Yhdysvaltain hallintokoneisto valvoo kansaa. Sehän on samaa luokkaa kuin väitteet, että covid-virusrokotteiden yhteydessä meihin on asennettu mikrosiru.

Halla-aho sittenkin oikeassa?

Kirjansa alussa Sokala haastattelee eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahoa, joka myöntää palturin kuuluvan politiikan tavanomaiseen sanailuun. Samassa yhteydessä Halla-aho syyttä media yksipuolisuudesta:

”Kuulen salissa paljonkin puheenvuoroja, joita voi pitää totuutta venyttävinä ja vääristyneinä … toimittajat tuntevat toisensa ja kaikki toimittajat pyrkivät rakentamaan itselleen samanlaista urapolkua ja päätymään lopulta Helsingin Sanomiin tai Yleen.”

Sokala saa herneen nenäänsä, kun puhemies esittää väitteen, jonka mukaan huomattava osa suomalaisesta toimittajakunnasta on kallellaan keskustasta vasempaan johtuen muun muassa siitä, että podemme rehellisen puoluepoliittisen lehdistön puutosta. Sokala väittää vastaan, mutta entisenä Yle ja HS:n toimittajana saattaa olla asiassa hyvinkin jäävi.

Omalla uskolla ja rahalla autuaaksi

Huimat väitteet saavat tavallisen tallaajan epäilemään salaliittoteorioihin uskovia ja niitä levittävien henkistä terveyttä? Paljonko heitä löytyy hoitokodeista tai huostaan otettuina? Puolustukseksi on myönnettävä, että tiedon sijasta kyse on uskosta, jopa taikauskosta. Selvät haittatapaukset johtavat oikeuteen.

Poimintoja videosisällöistämme

Vuonna 1953 suomalainen Valitut Palat kertoi, että ”Tupakka aiheuttaa syöpää”. Sen saman lehti oli tehnyt USA:ssa jo vuotta aiemmin. Amerikkalaiset syöpäkääryletehtailijat pitivät salaisen kokouksen ja pistivät miljoonansa pöytään. Kaikkeen rahasta valmis konsulttijätti Hill & Knowlton julkaisi 448 sanomalehdessä mainoksen ”Avoin lausunto tupakoitsijoille”. Jo tuolloin se koettiin huijaukseksi.

Pitkällinen oikeusprosessien sarja ulottui myös Suomeen, kun täällä toimivat amerikkalaisten tupakkayhtiöiden tytäryhtiöt levittivät ”tutkittua” distietoa nikotiinin vaarattomuudesta. Suomessa Amer-Tupakka valmisti Philip Morrisin savukkeita, ja palkkasi Lasse Lehtisen propagandistikseen. Tämä oli Helsingin Sanomien päätoimittajan hyvä aatekaveri, ja niin HS julkaisi Lehtisen käsittämättömän valheellista sanomaa nikotiinikauppiaiden viattomuudesta.

Amer-Tupakka ja Lehtinen vetosivat Amerikasta päämiehiltä tulleisiin määräyksiin, niin sinisilmäisesti, että mieleen tulevat selitykset sotien jälkeen Nürnbergissä 1940-luvulta: meidät määrättiin…

Kirja vaikenee pahimmasta valheesta, ja se on vihreä

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kirja kuvailee suuren joukon valheita, joita Hannu Sokala pitää maailman suurimpana. Tärkeintä on kuitenkin havaita, mistä se ei kerro. Yksi suurin olisi tullut paljastaa; se mitä punavihreä rintama antoi uskotella suurena totuutena, johti maapallon ilmastomuutoksen karmeaan tuhokierteeseen.

Vihreä valhe sai Euroopan luulemaan päästöttömän ydinvoiman haitallisuuteen, kietoutumaan venäläisen öljyn ja kaasun lumoihin, yritykseen pelastaa maailman suurimman luonto-, talous ja ihmiskuntarikoksen syyllinen konkurssilta. Joskus valhe voi olla niin vakava, ettei sitä pidä kertoa.

Hannu Sokala: Maailman 50 vaarallisinta valhetta. Nemo 2026.