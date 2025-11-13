Lentokoneen matkustamoon pääsi myrkyllistä höyryä, matkustajille aivovaurioita ja hengitysvaikeuksia

Lentoyhtiö Delta Air Lines vaihtaa apuvoimalaitteet yhteensä yli 300 Airbus A320-malliseen koneeseensa. Asiasta kertoo Wall Street Journal.
Mittava operaatio on seurausta tapauksista, joissa lentokoneiden matkustamoon on päässyt myrkyllistä höyryä. Höyry on aiheuttanut terveys- ja turvallisuusriskejä sekä miehistölle että matkustajille.
WSJ:n tietojen mukaan öljyhöyrylle altistuminen on aiheuttanut useita sairastumisia jopa aivovaurioita.
Lentoyhtiötä vastaan on nostettu myös oikeuskanne asian vuoksi. Kanteen mukaan altistuminen on aiheuttanut muun muassa sydämentykytyksiä, vapinaa sekä muita fyysisiä ja kognitiivisia oireita. Lisäksi erään lapsen kerrotaan saaneen nenäverenvuodon ja yhden matkustamohenkilökunnan jäsenen joutuneen sairaalahoitoon. Kanteessa mainitaan myös koneen matkustajan saamista hengitysvaikeuksista.
Mittava vaihtohanke alkoi jo vuonna 2022. Syyskuussa 2025 hanke oli noin 90-prosenttisesti valmis.