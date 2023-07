Lentokenttä suljettiin Italiassa, kuva näyttää liekkimeren

Italian Sisiliassa sijaitseva Palermon kansainvälinen lentokenttä suljettiin väliaikaisesti maanantain ja tiistain välisenä yönä kentän läheisyydessä roihuavan maastopalon vuoksi.

Lentoasema tiedotti X:ksi nimensä muuttaneessa Twitterissä, että Cinisin kaupungin yläpuolelta alkanut palo saavutti lentokentän reuna-alueen ja kenttä laitettiin väliaikaisesti kiinni.

Lähellä puoltapäivää tiistaina kentän virallisella sivulla kerrottiin, että lentoasema on avattu uudelleen, mutta säätilaa seurataan ja lentojen määrää joudutaan rajoittamaan.

Sililian Cataniassa lämpötila nousi maanantaina 47,6 asteeseen. Sisiliassa on tällä hetkellä Politico-lehden mukaan käynnissä useita maastopaloja.

Palermo’s international airport has been shut down as fires burned around its perimeter. The wildfire is one of several on the island of Sicily and has spread due to windy conditions. pic.twitter.com/uZUnMf0Twk

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 25, 2023