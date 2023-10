Lennokkihyökkäys Venäjälle videolla: Smolenskissa useita räjähdyksiä

Venäjän Smolenskiin iskettiin lennokeilla sunnuntaina aamupäivällä. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan kaupungista on raportoitu useita räjähdyksiä ja ilmatorjunnan toimintaa.

Alta löytyvillä videoilla näkyy pilvien läpi kohdettaan lähestyvä lennokki ja sen räjähdys. Lennokkihyökkäyksen kerrotaan kohdistuneen teollisuusalueelle.

Venäjän puolustusministeriö on väittänyt ilmapuolustuksen pudottaneen kaikki lennokit. Väitteiden todenperäisyyttä on epäilty videoiden perusteella.

A Ukrainian UAV attack is currently underway in Smolensk, western Russia.

Several explosions have been reported in the city, as well as Russian air defence activity.pic.twitter.com/tcPe3OG7Tn

