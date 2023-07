Lennokkien harhautus avasi tien Storm Shadow -iskulle – Ukraina hyökkäsi arkaan paikkaan

Yhdysvaltain puolustusministeriössä aiemmin työskennellyt sotilasteknologian asiantuntija Trent Telenko kommentoi Twitterissä Ukrainan ilmavoimien iskua Venäjän huoltovarikkoon miehitetyllä Krimin niemimaalla maanantain vastaisena yönä.

– Ukrainan lennokit avasivat tien Ukrainan ilmavoimien Su-24-rynnäkkökoneen laukaisemille Storm Shadow -risteilyohjuksille, jotka aiheuttivat valtavia vahinkoja, hän kertoo.

– Iskussa Novostepoven huoltovarikkoon Storm Shadow -ohjuksilla hyödynnettiin sitä tosiasiaa, että pommitusten kohteiksi joutuvat panssaroidut taisteluajoneuvot aiheuttavat erittäin herkästi räjähdysten ketjureaktion. Ja venäläiset eivät yksinkertaisesti varmista ajoneuvojen turvallisuutta huoltotoimenpiteiden aikana resurssipulan takia.

Telenkon mukaan Storm Shadow -isku oli tehokas, koska Ukraina käytti halpoja lennokkeja, jotka vetivät venäläisten ilmatorjuntatulen puoleensa. Tämän jälkeen Ukrainan risteilyohjukset livahtivat ilmapuolustuksen läpi ja osuivat kohteisiinsa.

Suositun venäläinen Rybar-sotakanavan mukaan Venäjän ilmapuolustus ampui alas yhteensä 17 ukrainalaista lennokkia.

Lennokkien kerrotaan nousseen ilmaan Dolgintsevon lentokentältä lähellä Kryvyi Rihin kaupunkia ja jatkaneen matkaansa Mykolajivin alueen ohi kohti Odessaa, josta ne ohjattiin Krimille Venäjän ilmapuolustuksen harhauttamiseksi.

Hieman myöhemmin Ukrainalainen Su-24-rynnäkkökone laukaisi neljä Storm Shadow -risteilyohjusta, jotka osuivat ammus- ja huoltovarikkoon.

