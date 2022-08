Lennokki-isku kaataa videolla radiomaston Venäjän Belgorodissa

Ukrainan kerrotaan iskeneen Kozinkaan Venäjän Belgorodin alueelle. Isku tuhosi radiomaston maiden rajalla. Venäläisten on kerrottu käyttäneen mastoa raja-alueen ukrainalaisasemien valvontaan.

Sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla (alla) näkyy, kuinka maston jalustalla räjähtää. Sen jälkeen koko masto kaatuu. Iskun tekotavasta ei ole varmaa tietoa. Useiden ukrainalaisten ja venäläisten lähteiden mukaan kyseessä oli kuitenkin niin kutsuttu kamikaze-lennokki.

Ukrainan on uutisoitu tehneen keväästä alkaen useita iskuja Belgorodiin. Niissä on tuhottu muun muassa polttoaine- ja ammusvarikkoja ja sotilasajoneuvoja sekä katkottu rautateitä.

Venäläinen The Insider kertoi jo huhtikuussa paikallisten asukkaiden pelkäävän sodan tuloa Venäjän puolelle. Uutissivuston reportaasin mukaan Venäjän asevoimat on muun muassa tuonut Belgorodiin puolustusasemiin ajettua kalustoa ja kaivanut alueelle juoksuhautoja, joita paikalliset viranomaiset eivät suostu kommentoimaan

Ukrainian forces targeted a Russian TV tower in Belgorod Oblast with a loitering munition, destroying it. The tower was reportedly being utilized as a surveillance position. pic.twitter.com/5QuZMLfoIE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2022

Near Kozinka, #Belgorod region, south #Russia, a communications relay tower toppled by a presumed UAV attack, allegedly directed from #Ukraine. Kozinka is located right on the Ukrainian border: pic.twitter.com/2Pj1pqyHFI — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 15, 2022