Latviassa oleskelevat venäläiset määrättiin kielitestiin, alle puolet läpäissyt

Vain 40 prosenttia Latviassa asuvista Venäjän kansalaisista on läpäissyt oleskelulupaan vaadittavan latvian kielitestin ensimmäiselle yrittämällä, kertoo Latvian yleisradio LSM.

Latviassa astui vuoden alussa voimaan laki, jonka mukaan Venäjän kansalaisten on suoritettava hyväksytysti kielitesti voidakseen säilyttää oleskelulupansa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myös reagoinut oleskeluluvan ehtojen kiristyksiin. Putin syytti Latviaa maan venäläisväestön huonosta ja ennakkoluuloisesta kohtelusta.

Latvialaismedian mukaan noin 11 000 henkilöä on käynyt virallisessa kielitestissä viime vuonna. Erityisesti vanhemmilla on ollut vaikeuksia läpäistä testiä. Yli 75-vuotiaista vain 18 prosenttia on läpäissyt kielitestin.

Vuonna 2023 yhteensä 17 865 Venäjän kansalaista oli määrätty osallistumaan Latvian kansalliseen kielitaitotestiin, ja 12 780 heistä rekisteröityi siihen.

Monet venäläiset osallistuvat Latviassa tällä hetkellä virallisille kielikursseille valmistautuakseen testiin.