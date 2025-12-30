Laturi voi aiheuttaa tulipalon, poista käytöstä heti

Latauslaite eli laturi vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Puutteet voivat johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja aiheuttaa siten tulipalon vaaran. Asiasta tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

Takaisinveto koskee tuotetta nimellä Komunica PA-25 (ZXD-1502).

– Tarvikkeena myytävä latauslaite voi aiheuttaa ylikuumenemisvaaran ladattavassa akussa ja latauslaitteessa. Laturi ei sovellu PNB-417, PNB-414 eikä vastaavien akkujen lataamiseen. Näitä akkuja on ollut ainakin STAR / ZODIAC metsästys VHF-puhelimissa tyypeissä PA-4099 / PA-4010 / PA-2010 / PA2099 / PA4099 / PA-5499 / PA-6099 ja mahdollisesti myös muilla radiotyypeillä, joiden merkki ei ole tiedossa, esimerkiksi C-112 / C-130 / C-412 /C-430 H-112 / H-412, Tukes kertoo tiedotteessa.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii RXTX-Tuote Oy. Tuote on poistettu myynnistä.

– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.