Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuva takaisinvedettävästä tuotteesta. TUKES

Laturi voi aiheuttaa tulipalon, poista käytöstä heti

  • Julkaistu 30.12.2025 | 17:42
  • Päivitetty 30.12.2025 | 17:43
  • Takaisinvedot
Tuotteesta löytyi vakavia puutteita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Latauslaite eli laturi vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Puutteet voivat johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja aiheuttaa siten tulipalon vaaran. Asiasta tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

Takaisinveto koskee tuotetta nimellä Komunica PA-25 (ZXD-1502).

– Tarvikkeena myytävä latauslaite voi aiheuttaa ylikuumenemisvaaran ladattavassa akussa ja latauslaitteessa. Laturi ei sovellu PNB-417, PNB-414 eikä vastaavien akkujen lataamiseen. Näitä akkuja on ollut ainakin STAR / ZODIAC metsästys VHF-puhelimissa tyypeissä PA-4099 / PA-4010 / PA-2010 / PA2099 / PA4099 / PA-5499 / PA-6099 ja mahdollisesti myös muilla radiotyypeillä, joiden merkki ei ole tiedossa, esimerkiksi C-112 / C-130 / C-412 /C-430 H-112 / H-412, Tukes kertoo tiedotteessa.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii RXTX-Tuote Oy. Tuote on poistettu myynnistä.

– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.

Takaisinvedettävän tuotteen myyntipakkaus. TUKES
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)